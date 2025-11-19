La FIFA excluye a Cristiano Ronaldo del primer posteo oficial del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles 19 de noviembre dejó nuevas noticias sobre uno de los eventos más esperados: el Mundial 2026. Las etapas ya van cumpliéndose y el siguiente paso fue anunciar los detalles del sorteo de la fase de grupos.

La fecha programada está prevista para el próximo 5 de diciembre e incluso los bombos ya quedaron definidos después de la más reciente actualización del ránking FIFA de noviembre.

Ahora bien, un hecho que se ha comentado mucho en redes sociales estuvo en el primer posteo oficial de la FIFA sobre el gran certamen, en el que se incluyó a distintas figuras de las selecciones ya confirmadas a la cita.

Sin embargo, lo curioso es que en esa misma publicación no estuvo el que para muchos es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia: Cristiano Ronaldo. Sobre todo, porque en la misma imagen sí se incluyó al futbolista con el que ha protagonizado una disputa de muchos años, Lionel Messi.

¿Quién salió en el anunció del Mundial 2026 por Portugal?

Lo dicho, la imagen de la FIFA dio lugar a distintas figuras. El caso de Messi en el posteo sin duda alguna hacia referencia a la selección campeona del mundo, Argentina.

Lo curioso es que por Portugal el escogido no fue Cristiano, sino el mediocampista que hoy milita en el Manchester United y que es un fijo en el once titular del técnico Roberto Martínez, Bruno Fernándes.

No obstante, la inclusión del volante puede deberse a un intento de la FIFA en agregar y destacar a otros jugadores para el Mundial 2026, que empiecen a ser relevo mediático en selecciones candidatas.

Por su parte, Portugal certificó su ingresó a la Copa del Mundo con una goleada ante Armenia (9-1), en la que no pudo participar Cristiano Ronaldo, tras haber sido expulsado por agresión en la derrota de los suyos ante Irlanda (2-0).