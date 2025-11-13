¿En qué posición jugaría Lionel Messi en el Barcelona de Hansi Flick?

Suscríbete a nuestros canales

El considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, Lionel Messi, dio material para grandes debates desde que se fotografió en el Camp Nou de noche, sin ningún miembro directivo del FC Barcelona y solo rodeado por Rodrigo De Paul, compañero de selección.

Esa imagen dio la vuelta al mundo, como era de esperarse, entre los nostálgicos que recordaron sus grandes actuaciones vistiendo la camisa del FC Barcelona, a la que el argentino le profesó nuevamente su amor con un mensaje que puede leerse entre líneas.

Messi compartió sus fotos -dentro del estadio en construcción- en sus redes sociales y el mensaje que las acompañó también fue muy comentado, entre quienes aún sueñan con un regreso del argentino como jugador azulgrana.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió.

¿Dónde encajaría Lionel Messi en el Barcelona de Hansi Flick?

Todo lo anterior fue una voragine para el mundo del fútbol. Los más románticos sueñan con esa posibilidad y en el propio mensaje resquicios de eso pueden entenderse, porque Leo deja entrever que desea un mejor retiro como jugador en el club de su vida.

Ahora bien, jugando a que esa posibilidad pueda ser una realidad en el futuro cercano, la pregunta que nace es qué demarcación del conjunto azulgrana actual podría encajar el '10'.

Con la forma bien marcada que tiene Flick con ese dibujo 4-2-1-3 o 4-2-3-1 las opciones se abren en la zona del mediapunta, en la que el argentino sabe jugar y se le ha visto cómodo en su selección, jugando por el medio.

En el hoy es una posición con menos resistencia mediática y que ocupan actualmente regularmente Fermín López con Dani Olmo, a diferencia del extremo por derecha, donde Lionel Messi inició su carrera, pero que en Barcelona tiene Lamine Yamal, el actual '10' y estrella de la entidad a sus 18 años de edad.