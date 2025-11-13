Así fue la agresión con huevos a Luis Rubiales en España

Suscríbete a nuestros canales

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, volvió a ser tendencia en el mundo, después del video que ya circula en redes sociales, tras ser agredido por un individuo durante la presentación de su libro.

La secuencia fue muy particular con el hombre que irrumpió en el evento celebrado en la ciudad de Madrid, que luego lanzó dos huevos, con uno de ellos impactando en su espalda.

La reacción del exmandatario no fue precisamente la de observar la situación, sino más bien abalanzarse sobre la humanidad del agresor, generando una serie de sujeciones en medio de los asistentes.

Lo otro curioso del incidente ocurrido y que se supo al tiempo por la intervención de la policía es que el agresor es nada más y nada menos que familiar del expresidente, de nombre Luis Rubén Rubiales, uno de sus tíos, el hermano menor de su padre.

Luis Rubiales presentaba su libro

Sin duda alguna, habrá que esperar a los días para saber qué tanto sirvió a Luis Rubiales en el contexto del evento, uno que estaba destinado para la presentación de su libro, titulado: Matar a Rubiales.

El ejemplar ya se encuentra en las librerías españolas y desempeñaba en las preguntas normales sobre la obra. Pero podría tener un impulso por las curiosidades que genera el escrito, tras el último tiempo de Rubiales.

Hay que recordar que Luis Rubiales renunció como presidente de la RFEF en septiembre de 2023, después de la presión ejercida en su contra, en la que incluso fue suspendido por la FIFA y se iniciara una investigación en su contras, por el beso dado a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino, ganado por España.