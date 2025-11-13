Estrella del Real Madrid salta en defensa de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones ha estado rodeado de polémica por la situación de Lamine Yamal, quien fue convocado por Luis de la Fuente pero regresó a Barcelona tras un informe médico del club. Este conflicto entre el Barça y la Federación ha generado debate entre aficionados y periodistas, y ahora también ha recibido la opinión de un jugador del Real Madrid.

Apoyo entre rivales

Dean Huijsen, defensor del conjunto blanco y compañero de Yamal en la Selección Española, habló en Radio Marca sobre el tema.

“Ahora ha tenido una molestia, pues es normal que se vaya a casa. Yo, por ejemplo, tuve una molestia y también me fui”, comentó el joven central, dejando claro que entiende la decisión del atacante culé.

El madridista también pidió calma ante la presión mediática que rodea a los jóvenes talentos.

“Lamine es un chico normal, tiene 18 años. A veces se exageran las cosas”, afirmó, comparando su situación con la de Vinícius.

Huijsen también dejó entrever que la convivencia dentro de la Selección Española se mantiene en un clima de respeto y compañerismo. A pesar de la rivalidad que existe entre los jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona en sus clubes, el defensor señaló que, cuando se trata de representar al país, todos reman en la misma dirección.

De cara a los próximos compromisos contra Georgia y Turquía, el defensor mostró su ambición y compromiso.