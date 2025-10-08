Real Madrid: ¿Huijsen llegará al primer clásico de la temporada tras caer lesionado?

Suscríbete a nuestros canales

Huijsen estará de 12 a 15 días de baja. El central del Real Madrid se sometió a las pruebas médicas en Valdebebas, donde se trasladó luego de pasarlas con la selección, allí determinaron el diagnóstico, lesión muscular por la que es baja con la Roja.

En Valdebebas, a Huijsen le realizaron una serie de exámenes para conocer el alcance real de su molestia. Es así que se confirmo "una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda", detalló el Real Madrid en su parte médico oficial.

El club blanco, como tiene de costumbre, no da el tiempo de baja, pero Huijsen no estará disponible entre 12 y 15 días. Aunque todo parece complejo para Xabi Alonso, sí podrá jugar el Clásico del próximo 26 de octubre, a menos de que ocurra un contratiempo. Estará fuera de la convocatoria para el Getafe, el 19 de octubre y habrá que ver su recuperación para el encuentro ante la Juventus, el día 23 por la Champions.

Huijsen llegó con dolencias

Huijsen se incorporó a la selección con fatiga muscular y como no encontró mejoría, los médicos de la Roja le sometieron a pruebas médicas que posteriormente fueron valoradas por los servicios médicos del Real Madrid, siendo informados en todo momento con lo que hacían sus colegas en la Federación. Las pruebas revelaron el diagnóstico, y por lo tanto, le liberaron de seguir en la selección en este parón.