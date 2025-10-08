El Real Madrid ya piensa en la 2026-2027: Posibles fichajes

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha tenido un buen inicio de temporada bajo el mando de Xabi Alonso, sin embargo las aspiraciones de los blanco es siempre a más. El club merengue ya trabaja en la agenda de los próximos fichajes que permitan reforzar la plantilla.

Según el diario AS, el Real Madrid mantiene la lupa a dos objetivos estratégicas que implican el regreso de canteranos que están luciendo fuera de Valdebebas, luego de haber partido hace poco tiempo , se trata de Chema Andrés y Nico Paz.

Desde las oficinas de Valdebebas buscar reforzar la posición de Tchouaméni, que si bien es cierto esta Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Federico Valverde y hasta Arda Güler que pueden ejercer de pivote, consideran que hace falta un jugador natural en la posición.

Bajo ese contexto también surgen los nombres del inglés del Cristal Palace, Adam Wharton, con un valor situado en 45 millones de euros, y el señalado Chema Andrés, que sería un alternativa económica, además que es de la casa.

Cabe destacar que, el Madrid conserva el 50% de los derechos de Andrés, es de allí que su recompra saldría rondaría los 10 millones de euros, cifra asumible para un futbolista con gran proyección.

Por su parte, está el nombre de Nico Paz, con un futuro parece más claro. El Real Madrid ya le ha comunicado verbalmente al hispano-argentino que lo tiene en proyecto 2026, promesa que lo llego a negarse a partir al Tottenham Hotspur, mediante una oferta de 70 millones.

Con vista en la 2026-2027

Los objetivos en la oficina de Valdebebas es poder cerrar ambos movimientos para la 2026/2027, puesto que Chema Andrés y Nico Paz sería parte de la nueva generación de talento formado en casa.