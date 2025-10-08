Delantero español afronta un proceso judicial por agresión sexual (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Rafa Mir, delantero del Sevilla actualmente cedido al Elche, ha sido procesado por un presunto delito de agresión sexual con violencia tras la denuncia de una joven de 21 años. Los hechos se habrían producido en septiembre de 2024, cuando el futbolista militaba en el Valencia, y también involucran a un amigo suyo, Pablo Jara.

Según el auto judicial, la víctima habría sufrido dos episodios de agresión pese a intentar resistirse. Mir fue detenido, pasó dos días bajo custodia de la Guardia Civil y posteriormente quedó en libertad provisional con una fianza de 13.500 euros, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado.

La jueza ve “indicios claros” y no simples sospechas

Según reseñó Marca, el juzgado de instrucción número 8 de Llíria ha determinado que existen “indicios y no meras sospechas” de que Rafa Mir participó en dos episodios de agresión sexual con violencia. El auto judicial también procesa a Pablo Jara, acusado de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones hacia una segunda joven.

La jueza ha citado a Mir a declarar el próximo 13 de octubre, y sus abogados han solicitado hacerlo de forma telemática. La decisión judicial se basa en las diligencias practicadas durante la investigación, en la que se recogieron testimonios de las víctimas, testigos y miembros de seguridad de la urbanización donde ocurrieron los hechos.

El caso se remonta a la madrugada del 1 de septiembre de 2024, cuando, según la denuncia, Mir y sus acompañantes conocieron a dos mujeres en una discoteca de Valencia y las invitaron a su domicilio. Allí, presuntamente, se produjeron las agresiones denunciadas, primero en la piscina y posteriormente en el baño. Tras su detención, al jugador se le retiró el pasaporte y se le impuso una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la denunciante.

Con la instrucción judicial ya cerrada, la jueza ha trasladado su decisión a las partes, quienes deberán presentar sus alegatos antes de que se determine si el caso avanza a juicio oral. Esta resolución deja a Rafa Mir un paso más cerca de sentarse en el banquillo, en un proceso que podría marcar un antes y un después en su carrera profesional.