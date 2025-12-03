MLB: La "Súper rotación" de los Dodgers: Dave Roberts predice el premio Cy Young para la 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han consolidado lo que muchos consideran la mejor rotación abridora del béisbol, un grupo de élite con fortalezas únicas que genera expectativas masivas para la temporada 2026. El cuerpo de abridores cuenta con estrellas confirmadas como Blake Snell, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani (quien se espera regrese al montículo a tiempo completo), además de los ases japoneses Yoshinobu Yamamoto y el joven prodigio Roki Sasaki, haciendo de este un grupo de lanzadores sin precedentes.

La Audaz Predicción de Dave Roberts

Con este arsenal de brazos, el mánager Dave Roberts ha expresado una gran confianza en el potencial de su equipo. Roberts cree que no uno, sino dos lanzadores de su staff tendrán la oportunidad real de ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional para la temporada 2026.

Aunque la cita del mánager fue fragmentada, la intención es clara: la competencia será interna.

"Creo que sí [que dos lanzadores lo pueden lograr]... pero creo que Yamamoto también tendrá algo que decir al respecto", dijo Roberts, según reportó Hochi News, implicando que su otro gran candidato (probablemente Glasnow o Snell) ya estaba en la conversación.

El Dilema del Clásico Mundial de Béisbol

A pesar del potencial de premios individuales, el equipo enfrenta un dilema de carga de trabajo debido a los compromisos internacionales de la pretemporada.

Se espera que Yamamoto, Ohtani y el recién llegado Roki Sasaki se unan al Equipo Japonés para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), incluso después de una temporada 2025 que fue larga y agotadora (debido a la gran dependencia de los abridores en los playoffs para proteger un bullpen débil).

Los Dodgers han autorizado la participación de los tres jugadores, pero Roberts advierte sobre el costo físico:

"Tuvimos una temporada larga", dijo Roberts en un evento en Tokio. "Los apoyaremos. Pero creo que el pitcheo, que exige mucho el cuerpo, el brazo y el descanso, será beneficioso [el descanso] para nuestra temporada el próximo año". "Pero entendemos lo importante que es el Clásico Mundial para estos jugadores individuales y para el país de Japón".

Estrategia: Calidad sobre Cantidad

Para mitigar la tensión física del WBC y la temporada de 2025, y para manejar su carga de trabajo, los Dodgers tienen una estrategia definida:

Regreso Gradual: Se espera que el cuerpo técnico titular regrese a la acción gradualmente, tomándoselo con calma en los Entrenamientos de Primavera.

Rotación Lenta: Los Dodgers podrían introducir gradualmente a esos tres lanzadores a lo largo de la temporada regular.

Descanso Adicional: Se les proporcionará descanso extra entre aperturas y trabajo mínimo durante los entrenamientos de primavera.

Si bien estos esfuerzos internacionales y la gestión de innings pueden debilitar sus posibilidades de ganar el Cy Young (al reducir la cantidad total de entradas lanzadas), el equipo apuesta a que el nivel de élite de estos lanzadores compensará la menor cantidad de innings con una mayor calidad general y consistencia en sus salidas.