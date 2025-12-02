Miley Cyrus se casará por segunda vez: se comprometió con Maxx Morando

Suscríbete a nuestros canales

La premiere de ‘Avatar: Fuego y cenizas’ en el Dolby Theatre de Los Ángeles, sirvió como escenario para confirmar el compromiso de Miley Cyrus y su novio Maxx Morando.

Durante la alfombra roja de la franquicia de James Cameron, la exchica Disney mostró la enorme sortija en su dedo anular mientras posaba junto a Morando, los fotógrafos presentes no dejaron pasar por alto tan peculiar detalle.

Miley Cyrus llegó muy animada al evento en donde no solo se reencontró con el director de la cinta, sino también con otras estrellas del elenco. Además, cabe destacar que, coescribió y canta el tema principal de ‘Avatar: Fuego y cenizas’, titulado ‘Dream As One’.

Si bien, la cantante no confirmó la futura boda, PEOPLE aseguró que es un hecho el compromiso de Miley Cyrus.

Después de la tormenta viene la calma

Tras varias decepciones amorosas y un tormentoso divorcio con su expareja Liam Hemsworth, la artista encontró el amor en el músico.

En 2022, se confirmó que ambos estaban saliendo luego de especulaciones sobre un posible romance luego de que fueran fotografiados tomados de la mano en un evento de Gucci.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una relación tormentosa

Una de las relaciones más mediáticas e intermitentes fue la de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, quienes se conocieron en 2010 durante el rodaje de la película ‘La Última Canción’.

Su compromiso llegó dos años después del amor a primera vista, sim embargo, fue en 2018 cuando formalizaron su amorío por el civil.

Durante todos estos años la expareja se separó en dos oportunidades y la relación fue descrita como una “montaña rusa” de emociones.