Reducen condena de Sean "Diddy" Combs: ¿Cuándo saldrá de prisión?

Suscríbete a nuestros canales

El productor Sean "Diddy" Combs logró una reducción en su condena y saldrá de la correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey, gracias a un programa de rehabilitación.

El motivo de este beneficio carcelario es su participación activa en el Residential Drug Abuse Program (RDAP), un programa intensivo contra el abuso de sustancias.

"Es un participante activo y está completamente enfocado en su trabajo, en el crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo", confesó una fuente.

Este tipo de programas pueden restar hasta un año a la sentencia total de un recluso, lo que ha permitido que el fundador de Bad Boy Records recupere la libertad antes de lo pautado.

Fecha de liberación: ¿Cuándo sale Diddy?

La máxima autoridad penitenciaria de Estados Unidos ha fijado la nueva fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs para el 25 de abril de 2028. Cabe destacar que su salida de prisión estaba programa para el 4 de junio de 2028.

A sus 56 años, Combs cumple una pena de 50 meses tras ser hallado culpable de dos cargos por transporte para ejercer la prostitución. A pesar de la gravedad del caso que inició en septiembre de 2024, el rapero fue absuelto de los cargos más severos como asociación ilícita y trata de personas.