El despertar del gigante: Mookie Betts busca borrar su peor año estadístico

Suscríbete a nuestros canales

Mookie Betts tiene una misión clara para este 2026: dejar atrás los fantasmas de la temporada pasada y demostrar que su estatus de superestrella sigue intacto. Tras un año de altibajos inusuales, el estelar de los Dodgers de Los Ángeles confía plenamente en que recuperará la forma que lo llevó a ser el Jugador Más Valioso.

"Eso es lo que espero", afirmó Betts con determinación al ser consultado sobre su regreso al nivel de MVP. Para un jugador acostumbrado a la excelencia, el 2025 fue una anomalía estadística que está ansioso por corregir.

Un bache estadístico sin precedentes

A sus 33 años, Betts viene de registrar los números más bajos de su carrera en categorías fundamentales como el porcentaje de slugging y el OPS. El bache fue especialmente profundo entre julio y agosto; llegó a este último mes bateando apenas .237 y atravesó una sequía de cuadrangulares que se prolongó por más de un mes (del 6 de julio al 8 de agosto).

"Creo que es la primera vez que alguno de nosotros lo ha visto luchar de esa manera", comentó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, en una entrevista con The Athletic. Ver a uno de los bateadores más consistentes del béisbol perder el ritmo de esa forma fue una sorpresa para toda la organización.

La "tormenta perfecta" que afectó su rendimiento

El bajón de Betts no ocurrió en el vacío. El 2025 le presentó retos físicos y logísticos considerables. Primero, asumió la enorme responsabilidad de ser el campocorto a tiempo completo, una posición defensiva agotadora. Además, un virus agresivo al inicio de la temporada le provocó una pérdida de peso de casi 9 kilos, afectando su fuerza y resistencia en el plato.

A pesar de estas adversidades, el talento de Betts brilló en el tramo final. Logró cerrar la campaña con un impresionante OPS de .899 y 23 remolcadas en sus últimos 24 juegos, demostrando que el "instinto asesino" seguía ahí. Su esfuerzo, aunque intermitente, ayudó a que los Dodgers consiguieran su segunda Serie Mundial consecutiva, un logro que le quita presión colectiva pero alimenta su hambre personal.

Una mentalidad simplificada para el 2026

El ocho veces All-Star asegura que tocar fondo estadísticamente le permitió resetear su mentalidad. En lugar de obsesionarse con la mecánica y pasar horas extras en la jaula de bateo intentando "reparar" su swing, Betts ha adoptado un enfoque mucho más relajado y eficiente.

"No me había sentido así en mucho tiempo", confesó Betts. "Estoy sano, mi swing está en un gran momento y mi cabeza está en el lugar correcto. No he tenido ni un solo día malo en las prácticas. Normalmente, a estas alturas, ya habría dado mil swings intentando arreglar cosas. Ahora, simplemente estoy navegando, fluyendo y listo para jugar".

Con un físico recuperado y una mente despejada, los Dodgers esperan que el 2026 sea el año en que "Mad Mookie" reclame su trono en la Liga Nacional.