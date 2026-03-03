MLB: Steve Cohen y la frustración de una promesa pendiente en Queens

Suscríbete a nuestros canales

La paciencia tiene un límite, incluso para uno de los hombres más ricos del mundo. Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York, no ha ocultado su decepción ante la sequía de títulos que persiste en Queens bajo su mando.

"Estoy completamente molesto", admitió Cohen en declaraciones recogidas por Jorge Castillo de ESPN. "Cada año que pasa, me frustro más. Estoy muy comprometido con este equipo y sé cuánto le importa a la afición. Estamos celebrando el 40.º aniversario del campeonato de 1986, y eso es demasiado tiempo sin ganar".

La promesa de los cinco años frente a la realidad

Cuando Cohen adquirió la participación mayoritaria de los Mets antes de la temporada 2021, llegó con una declaración de intenciones audaz: ganar una Serie Mundial en un plazo de tres a cinco años. Sin embargo, al entrar en su sexta campaña como propietario, el trofeo del Comisionado sigue pareciendo esquivo.

La franquicia atraviesa un momento de redefinición tras una campaña pasada que Cohen calificó de "desastrosa", marcada por la ausencia en la postemporada y una reestructuración profunda del roster liderada por David Stearns, presidente de operaciones de béisbol. La transición no ha sido sencilla para un dueño acostumbrado a obtener resultados rápidos en el mundo financiero.

El mercado de agentes libres y el "factor Dodgers"

La pretemporada actual no ha ayudado a calmar los ánimos en las oficinas de los Mets. Cohen confesó sentirse ansioso, especialmente después de que los Dodgers de Los Ángeles superaran la oferta de su club por el codiciado agente libre Kyle Tucker. Esa demora en concretar fichajes de alto perfil generó dudas, aunque el propietario insiste en que el equipo está ahora en una mejor posición estratégica para competir.

Esta experiencia le ha servido para entender que el éxito en las Grandes Ligas no se puede comprar simplemente extendiendo un cheque. Ganar una Serie Mundial ha resultado ser un rompecabezas mucho más complejo de lo que anticipó al comprar el club.

Un cambio de filosofía en la oficina central

"Cuanto más tiempo llevo aquí, más me doy cuenta de que lo único que puedo hacer es asignar los recursos y dejar que mi equipo de béisbol elija los lugares adecuados", reflexionó Cohen.

El dueño de los Mets parece haber adoptado una postura más pragmática, reconociendo que el éxito depende de variables que escapan a su control directo. "Mucho de esto se va modificando año tras año. Depende de las lesiones y de muchos otros factores. Es muy difícil predecir el futuro", concluyó, dejando claro que, aunque su billetera sigue abierta, su enfoque ahora prioriza la estructura sobre el impulso.