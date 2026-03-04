MLB: Este dominicano enfrenta suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Phillies de Philadelphia, Johan Rojas, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que enfrenta una suspensión de 80 partidos por parte de Major League Baseball (MLB). De acuerdo con fuentes de la liga, el jugador dio positivo en un control de sustancias para mejorar el rendimiento (PED).

Rojas ha iniciado un proceso de apelación de los resultados. Esta situación explica su reciente baja del equipo de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol. Aunque el jugador no se trasladó a Miami con su selección nacional, se mantiene activo en el campamento de entrenamiento de los Phillies en Clearwater, donde incluso participó en un encuentro reciente frente a los Yankees de Nueva York.

El control de dopaje positivo se habría realizado durante la temporada muerta. El reglamento de MLB permite que los jugadores continúen participando en juegos de exhibición mientras el proceso de apelación está en curso. Por esta razón, Rojas sigue ocupando un lugar en el camerino del equipo y el cuerpo técnico tiene la potestad de alinearlo en la Liga de la Toronja.

La noticia del veto en el Clásico Mundial fue reportada inicialmente por el periodista Wilber Sánchez. La ausencia de Rojas en el torneo internacional fue el primer indicio de las complicaciones legales que enfrenta. Además, se confirmó que el patrullero despidió recientemente al agente que lo representaba desde la pasada temporada muerta.

Consecuencias para la carrera de Johan Rojas

A sus 25 años, Rojas atraviesa un momento crítico en su trayectoria profesional. Con opciones limitadas de ligas menores hacia el futuro, una suspensión de esta magnitud retrasaría su actividad en juegos oficiales hasta finales de junio. El dominicano ha destacado por su defensa de élite, pero sus registros ofensivos han sido inconsistentes.

En 250 juegos en las Mayores, Rojas acumula un promedio de bateo de .252, con un OBP de .294 y un slugging de .340. La temporada anterior fue enviado a Triple A en agosto tras una racha negativa donde bateó para .177 en 50 compromisos. Su perfil actual en la organización es el de un cuarto o quinto jardinero, lo que hace que cualquier tiempo fuera del terreno debilite su posición en el roster de 40.