El deseo más profundo de Gabriel Soto ha sido revelado

El actor de telenovelas Gabriel Soto se encuentra en el quinto piso de la vida: sus 50 años. A su edad, confesó su deseo más profundo que todavía no ha sido cumplido, en una entrevista reveladora para Hola!.

El galán inició su faceta como padre hace casi 17 años con el nacimiento de su primogénita Elissa Marie y, aunque es una etapa que siempre va a disfrutar, quiere una nueva para su vida.

Gabriel Soto comparte su deseo de ser abuelo

A pesar que sus hijas recorren todavía su adolescencia, Gabriel Soto ventiló que desea ser abuelo en un futuro cercano. “Ya tengo 50 años, mi hija ya va a cumplir 17, y ya no está lejos de que así sea”, dijo.

Además, visualizó con mucha ilusión y alegría compartir gratos momentos familiares y disfrutar de la transformación juntos. “La vida se va y el día de mañana, por qué no, ver nacer y crecer a mis nietos”, agregó con mucha emoción.

Una relación estrecha por el bien de sus hijas

Ha pasado mucho tiempo desde que Gabriel Soto y Geraldine Bazán pusieron punto final a su relación, a pesar de ello, por el bienestar de sus hijas y la dinámica familiar compartida mantienen todavía un vínculo.

Recientemente, los actores compartieron una alegría en común, se trató de la graduación de Alexa Miranda, la menor, quien contó con la asistencia de sus padres en el evento.

“Están creciendo, y ahora sí que la graduación de mi hija chiquita, Miranda, es parte de, y la verdad es que muy contento de que estén cumpliendo sus sueños, de que estén creciendo y estén logrando cosas importantes…”, manifestó el actor en una entrevista para ‘Despierta América’.