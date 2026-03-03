Real Madrid entra en crisis tras la alarmante derrota ante el Getafe

Suscríbete a nuestros canales

El tropiezo del Real Madrid ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu el pasado lunes 2 de marzo ha encendido todas las alarmas. No fue solo una derrota más en el calendario, sino que fue la confirmación de que el equipo atraviesa un momento delicado en una parte crucial de la temporada.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa sumó su segundo revés consecutivo en Liga y volvió a ofrecer una imagen distante de lo que exige su escudo y de lo que se espera de un plantel que esté lleno de talento.

Los miles de fanáticos expresaron su descontento con silbidos al final del encuentro en el Bernabéu. La paciencia, en un club acostumbrado a pelear por cada título hasta el último suspiro, empieza a agotarse, especialmente por la forma en cómo están jugando ante sus rivales.

Real Madrid – LaLiga

La temporada blanca está marcada por la irregularidad y la inconsistencia. El equipo alterna actuaciones convincentes con desconexiones difíciles de explicar en ciertos partidos. No hay una línea clara de juego ni una estabilidad competitiva que permita encarar los partidos con seguridad en las diferentes competiciones.

El próximo desafío europeo ante el Manchester City añade presión a un vestuario ya tensionado y con poca amistad en la actualidad. La Champions League no entiende de dudas, y menos frente a un rival inglés de semejante exigencia.

En el programa El Chiringuito de Jugones se apuntó a un ambiente enrarecido dentro del vestuario. Según el periodista Edu Aguirre, algunos futbolistas reaccionan con susceptibilidad ante correcciones o llamadas de atención, lo que deriva en discusiones innecesarias.

Finalmente, el Real Madrid está ante una situación muy delicada. Recuperar la unidad y la confianza en el vestuario es ahora tan urgente como sumar puntos en la primera división del fútbol español.