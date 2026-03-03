España - LALIGA 2025 - 2026

Celta vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

La previa del choque de Celta ante Real Madrid, a disputarse en el Estadio de Balaídos el viernes 6 de marzo desde las 16:00 horas.

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 10:27 am
Celta vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga
Celta recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 27 de la Liga, el próximo viernes 6 de marzo a partir de las 16:00 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Real Madrid

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de vencer a Girona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de perder contra Getafe por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 5.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (19 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6426211445
2
Real Madrid6026193432
3
Atlético de Madrid5126156520
4
Villarreal5126163717
6
Celta4026101068
DataFactory

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

