Rodrygo se rompe la rodilla y se pierde la Copa del Mundo 2026

Lo que parecía una simple molestia tras un mal apoyo ante el Getafe ha terminado en tragedia deportiva. Pese a que Rodrygo Goes intentó seguir jugando y terminó el encuentro sobre el césped, las pruebas de imagen realizadas esta mañana han revelado la gravedad total del daño.

De acuerdo al parte médico de la "Casa Blanca", el diagnóstico es una rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha.

Se estima un periodo de recuperación de entre seis y nueve meses; diciendo adiós a lo que resta de temporada con el Real Madrid y ausencia total en la Copa del Mundo 2026 que se celebrará este verano en Norteamérica.

Golpe crítico para Arbeloa

La situación deja a Álvaro Arbeloa en una posición extremadamente delicada. Tras las recientes derrotas ante Osasuna y Getafe, el "Espartano" pierde a una de sus piezas más desequilibrantes justo cuando la distancia con el Barcelona en LaLiga se ha ampliado y el cruce de Champions ante el Manchester City asoma en el horizonte.

Con el ataque en cuadro debido a las molestias de Kylian Mbappé y la sanción de Franco Mastantuono, el técnico español deberá recomponer un rompecabezas táctico sin una de sus mejores bazas para el tramo decisivo del curso.

Brasil llora a su estrella

Por otro lado, a poco más de 100 días para que ruede el balón en el Mundial, la baja de Rodrygo es un "jarro de agua fría" para la selección brasileña. Para Ancelotti, era una de las fijas en el esquema ofensivo, y su ausencia obliga a buscar alternativas de emergencia entre nombres como Estevão o Gabriel Martinelli.

Es la primera lesión de gravedad en la carrera del ex Santos, quien hasta ahora solo había sufrido problemas musculares de corta duración.

El jugador pasará por el quirófano en los próximos días para comenzar una rehabilitación que, con suerte, le permitirá volver a los terrenos de juego a finales de año.