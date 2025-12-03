MLB: "Es fácil odiar a los Yankees": Sonny Gray enciende la rivalidad tras firmar con Boston

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho recién adquirido por los Red Sox, Sonny Gray, no ha perdido tiempo para ganarse a la afición de Boston. El veterano está motivado por su regreso a la División Este de la Liga Americana, listo para participar una vez más en la histórica disputa entre los patirrojos y los Yankees de Nueva York.

Los Medias Rojas adquirieron a Gray la semana pasada en un intercambio de tres jugadores con los Cardenales de San Luis. El lanzador de 36 años, quien ha sido traspasado tres veces en su carrera —incluyendo aquel movimiento en julio de 2017 que lo envió de los Atléticos a los Yankees—, dejó claro que su pasado en el Bronx no fue el ideal.

Declaraciones incendiarias

"Me siento bien de ir a un lugar donde es fácil odiar a los Yankees", declaró Gray sin tapujos a MLB Network este martes.

"Es fácil salir al terreno y tener esa rivalidad, entrar con toda la fuerza, a toda máquina. Me gusta el reto. Lo aprecio. Lo acepto", aseguró el pitcher. Sin embargo, matizó sobre su enfoque actual: "Pero esta vez, se trata simplemente de salir y ser uno mismo (...) Si a la gente no le gusta, es lo que hay".

Un pasado turbulento en el Bronx

Las palabras de Gray tienen un peso estadístico y emocional. El derecho registró los peores números de sus 13 años de carrera mientras vestía el uniforme a rayas durante parte de la temporada 2017 y todo el 2018.

Durante su estancia en Nueva York, dejó una efectividad de 4.51, un WHIP de 1.41 y una tasa de ponches (K/9) de 8.4 en 195.2 entradas (34 aperturas).

"Nueva York no era una buena situación para mí", confesó Gray, profundizando en su malestar de aquella época. "No era el mejor lugar para mí y mi familia. Para empezar, nunca quise ir allí".

La maldición del Yankee Stadium

Ahora, vistiendo la camiseta del eterno rival, Gray tendrá que superar sus propios fantasmas cuando visite el Bronx. El tres veces All-Star posee una efectividad de por vida de 6.06 y un WHIP de 1.64 en el Yankee Stadium, escenario donde ha permitido demasiadas libertades en 101 entradas lanzadas.

Con su llegada a Fenway Park, Gray busca no solo reforzar la rotación de Boston, sino cerrar las heridas del pasado derrotando al equipo donde nunca quiso estar.