¡Bomba en Boston! Los Red Sox adquieren un pitcher vía traspaso con los Cardinals

La gerencia de los Red Sox ha respondido a la urgencia de su cuerpo de abridores con una adquisición de alto impacto. Boston ha cerrado un acuerdo de traspaso con los St. Louis Cardinals para sumar a sus filas al lanzador Sonny Gray, tres veces All-Star de las Grandes Ligas.

El traspaso es un golpe de timón para ambos equipos: los Cardinals continúan con su periodo de transición y reestructuración, deshaciéndose de un salario significativo, mientras que los Red Sox consiguen al As que necesitaban desesperadamente para competir en la competitiva División Este.

La apuesta fuerte de Boston: $41 millones garantizados

Gray, quien venía de una sólida temporada 2025 en St. Louis con un récord de 14-8 y 201 ponches en 180.2 entradas lanzadas, ha sido un objetivo codiciado debido a su habilidad para devorar entradas y generar strikeouts. De hecho, en 2025 estableció un récord de franquicia para los Cardinals en ponches por cada 9 entradas (10.98).

La operación contractual es un reflejo de la seriedad de Boston. Gray tenía un contrato restante de $35 millones para 2026 con una opción de club para 2027. Sin embargo, reportes indican que, para facilitar el movimiento, los Red Sox reestructuraron el acuerdo para garantizarle al lanzador $41 millones por un año, lo que convierte a Gray en una pieza central y costosa de la rotación.

El veto superado

Un factor clave en la concreción de este trade fue la disposición de Gray para renunciar a su cláusula completa de no cambio. El lanzador de 36 años había manifestado previamente su apertura a dejar St. Louis, un equipo que se encuentra en un periodo de "reconstrucción" con el ascenso de talento joven.

"Obviamente, tengo control de a dónde no puedo ir o dónde no voy. Estaré en mi temporada 14... No sé qué me depara el futuro", había comentado Gray recientemente.

Al dar su visto bueno a Boston, el veterano pitcher asegura unirse a un equipo con aspiraciones inmediatas y un mercado de béisbol de primera línea, donde se espera que asuma el rol de As de facto en la rotación.

La pieza faltante: las compensaciones a St. Louis

Aunque se ha confirmado el destino de Gray y los detalles principales de su nuevo contrato, las fuentes aún no han revelado el paquete de jugadores o prospectos que los Red Sox enviarán a los Cardinals. Este detalle es crucial para evaluar el costo total de la adquisición para Boston y la calidad de los activos que St. Louis obtendrá para su proyecto a largo plazo.

El traspaso de Sonny Gray marca, sin duda, la primera gran jugada de la temporada baja en la MLB, posicionando a los Red Sox como contendientes serios para la próxima temporada.