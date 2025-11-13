MLB: Red Sox considera a venezolano para potenciar su bullpen en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston es uno de los equipos que más aspiraciones tiene para 2026 en Grandes Ligas. Cuentan con un equipo joven y competitivo, pero están apuntalando a una posición que quieren un cuidado especial; en esa línea, están detrás de un venezolano para mejorar su bullpen.

Red Sox cuenta con Garrett Whitlock y Aroldis Chapman como sus peloteros estelares para las últimas dos entradas. Sin embargo, están buscando potenciar el bullpen con Robert Suárez; el venezolano se encuentra en la agencia libre y a sus 34 años busca su último gran contrato en MLB.

Suárez estuvo jugando la última temporada con Padres de San Diego, con registros importantes: 40 juegos salvados, 2.97 de efectividad, 4-6 de marca y 75 pinches en 69.2 entradas de labor. Números brutales que si lo juntan con Whitlock y Chapman, apuntarían un cierre de entradas demoledor para Boston.

Medias Rojas de Boston busca un cerrojo para su bullpen de cara a 2026

Robert Suárez salió de su contrato con Padres de San Diego y ahora es parte de la agencia libre 2026. En esa línea, es una opción barata (67 millones de dólares por 4 temporadas) y productiva para el bullpen. Sin embargo, Red Sox no es el único equipo que está detrás del pelotero venezolano.

En esa situación para que la gerencia de Boston no entre en conflictos por lanzadores, maneja una lista importante donde destacan: Devin Williams, Pete Fairbanks, Ryan Helsley, Luke Weaver y Raisel Iglesias. Todas son opciones para mejorar el bullpen, muy probablemente para la 7ma y 8va entrada.

Números de Robert Suárez con Padres de San Diego en 2025

Robert Suárez tuvo una temporada estelar durante la campaña 2025. Fue una de las piezas más importantes para Padres de San Diego, aunque no trascendió en postemporada. El venezolano tiene un curriculum interesante para negociar un gran contrato de cara a 2026.

Números de Suárez en 2025:

- 70 juegos, 4-6, 2.97 efectividad, 40-45 salvados, 69.2 entradas, 47 hits, 23 carreras limpias, 6 jonrones, 16 boletos, 75 ponches, 0.90 WHIP.