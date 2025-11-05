MLB: Red Sox ajusta su nómina para atacar la agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston comenzó a mover piezas en la temporada baja 2026. La gerencia activó decisiones que apuntan a una reconfiguración del roster. El enfoque parece claro: liberar espacio y mantener flexibilidad para adquirir piezas que den un salto de calidad.

Jarren Duran firmó por un año y 7,7 millones de dólares, cifra inferior a la proyección de arbitraje. El movimiento evita negociaciones y asegura valor de mercado. Aunque podría quedarse, también funciona como ficha de cambio. Los Red Sox mantienen abiertas varias rutas para reforzar el equipo en 2026.

La salida de Liam Hendriks refuerza la estrategia. Boston rechazó la opción mutua de 12 millones y pagará una indemnización de dos. El relevista no seguirá en el equipo. La decisión libera masa salarial y confirma que el club prioriza espacio antes de asumir riesgos contractuales.

Medias Rojas de Boston libera espacio: ¿Quiénes podrían llegar en 2026?

La prioridad de Red Sox es clara: un primera base y un lanzador titular. Si Bregman no firma, Boston podrían buscar un tercera base o reorganizar el infield. Marcelo Mayer ofrece flexibilidad defensiva, lo que abre rutas con campocortos o segundas bases como Bo Bichette.

Munetaka Murakami también aparece en el radar. El tercera base japonés, agente libre internacional con 25 años, combina poder ofensivo y juventud. Su llegada permitiría a Medias Rojas cubrir el vacío sin comprometer piezas internas. Pete Alonso es el mejor para la primera base, pero saldrá costoso.

Para finalizar, Boston maneja una ruta clara para reforzar su rotación: el cambio. Aunque hay variedad de lanzadores en la agencia libre, los costos proyectados no son lo que quieren. Jarren Duran podría entrar en negociaciones con Detroit por Tarik Skubal, con Mellizos por Joe Ryan o con Cerveceros por Freddy Peralta.