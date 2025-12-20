MLB: Teoscar Hernández y una necesaria transición al bateador designado

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández es de los peloteros dominicanos más subestimados de la República Dominicana en Grandes Ligas. Su poder, lectura de juego y apariciones importantes lo tienen en un lugar de honor en la liga; sin embargo, a sus 33 años darle un giro a su carrera con un necesario cambio de rol.

Hernández mantiene intactas sus métricas de contacto duro con Dodgers de Los Ángeles: siguen siendo de élite, con velocidad de salida promedio de 90,2 millas y 46,1% de batazos sólidos en 2025. Ese perfil ofensivo lo lleva a registrar cerca de 100 empujadas en la MLB.

Teoscar en 2025 terminó con -9 en outs de promedio en el jardín derecho, tiene problemas de lecturas y rutas defensivas. Esto lo tiene que llevar a replantearse su rol y pasar al designado. Una transición lógica que lo llevaría a explotar su ofensiva y mantener sus registros de 30 HR.

El futuro de Teoscar Hernández en Dodgers de Los Ángeles

La gerencia de Dodgers de Los Ángeles ha escuchado propuestas por Teoscar Hernández. Sin embargo, no hay nada concreto y a día de hoy, hay pocas posibilidades de salir. Sin embargo, pasar al DH podría incluso extender su carrera y ser más atractivo para un grupo de equipos contendientes.

Organizaciones como: Mets, Padres, Rays o Milwaukee podrían ver un interés real en un pelotero que centrado como designado podría explotar su nivel. De hecho, también extendería su carrera al menos hasta 2030 si mantiene 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.

Si Dodgers adquiere a Kyle Tucker, el cambio será muy evidente para el dominicano. Por otra parte, Los Ángeles también necesitan bullpen de nivel para el tricampeonato; con Teoscar como DH podría aumentar su valor y conseguir un abanico de equipos interesados.

Números de Teoscar Hernández con Dodgers de Los Ángeles en 2025

- 134 juegos, 511 turnos, 65 anotadas, 126 hits, 29 dobles, 1 triple, 25 jonrones, 89 impulsadas, 26 boletos, 134 ponches, 5 bases robadas, .247 promedio, .284 OBP, .454 SLG, .738 OPS