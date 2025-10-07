Teoscar Hernández continúa con esta racha histórica en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En esta Postemporada 2025, Dodgers de Los Ángeles están en la defensa de su título de Serie Mundial y un pelotero que ha aportado con sus batazos ha sido Teoscar Hernández, que juego tras juego se hace sentir en la caja de bateo. El dominicano desde su llegada a California a dejado claro su importancia en este lineup y su trabajo vaya que ha dado frutos.

"El Chino", como es apodado, ha sido uno de los bateadores más productivos para Dave Roberts este 2025 y en los presentes Playoffs no ha tardado en producir, para extender su buen momento en octubre, algo que acarrea desde la campaña pasada.

Teoscar Hernández entra en la historia gracias a su producción ofensiva

Hernández sigue encendido en la Postemporada y ya suma 10 juegos consecutivos conectando de hit, desde la Serie de Campeonato 2024. El dominicano ha mostrado consistencia y poder al bate, manteniendo a raya a los lanzadores rivales y dejando claro que está viviendo uno de sus mejores momentos en octubre. Cada vez que se para en el plato, los equipos contrarios saben que enfrentan a un bateador que no da tregua.

Esta racha de Teoscar no solo es impresionante, sino que también es la más larga de la MLB en lo que va de los Playoffs. Su capacidad para mantener la concentración y aprovechar cada turno al bate lo coloca como uno de los jugadores más peligrosos en esta instancia, y la fanaticada de su equipo no deja de celebrar cada conexión.

Este 2025, en cuatro juegos en octubre, acumula siete imparables, nueve fletadas y cuatro anotadas, con un notable average de .412.

En cuatro participaciones en su carrera en Playoffs, Teoscar Hernández tiene 25 hits, entre ellos dos dobles y ocho jonrones. Además, cuenta con 25 carreras remolcadas, 15 anotadas y un promedio de .272, todo esto en 24 juegos.