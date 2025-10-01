Teoscar Hernández explota con récord de Albert Pujols en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández fue determinante para que Los Angeles Dodgers conquistaran el título en la temporada 2024 de las Grandes Ligas. El jardinero sabe que está en otra gran oportunidad de sumar nuevo anillo y arrancó con mucho poder los Playoffs de MLB con dos jonrones ante Cincinnati Reds.

El dominicano se combinó con Shohei Ohtani con cuatro cuadrangulares para liderar la victoria de los angelinos (10x5) sobre los Rojos y quedar a un paso de asegurar su presencia en la Serie Divisional de la Liga Nacional. El primer cohete del 'Chino' cayó en el tercer inning con conexión de línea que salió disparado a 108.7 millas por hora para consolidar una ramillete de cuatro anotaciones para los locales y poner la pizarra (4x0).

Dos entradas más tarde, el patrullero extendió la blanqueada en ese momento de los Dodgers con enorme bambinazo a banda contraria para coronar su segunda batazo de vuelta entera de la noche. El jonrón se perdió de vista a una velocidad similar al primero con 104..3 MPH y recorrió una distancia de 390 pies, precisamente el mismo recorrido del primer estacazo.

Teoscar Hernández se une a Albert Pujols y Nelson Cruz

Hernández cerró una presentación notable de 5-3 con cuatro remolcadas y dos anotadas para dejar a su equipo a solo un triunfo de la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde se enfrentarían a los Phillies de Philadelphia.

Además de guiar el lauro de los actuales monarcas de Las Mayores, el pelotero de Cotui escribió su nombre en la historia al convertirse en el dominicano con más cuadrangulares en sus primeros 21 juegos de Postemporada MLB, sumando un total de 7 jonrones entre 2020 y 2025. Con este logro, iguala una marca que solo habían alcanzado dos leyendas del béisbol quisqueyano: Nelson Cruz, quien conectó siete vuelacercas en sus primeras 21 apariciones de postemporada entre 2010 y 2011, y Albert Pujols, quien hizo lo mismo entre 2001 y 2004.

Esta estadística subraya el impacto inmediato y poderoso del guardabosque en momentos de alta presión, consolidando su nombre entre los bateadores más peligrosos en octubre.