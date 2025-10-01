Estos son los lanzadores para la segunda jornada en los playoffs de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Cada postemporada de la MLB, como cada juego de beisbol, tiene sus particularidades; este martes comenzaron los playoffs de la campaña 2025 y los Tigres de Detroit dieron cuenta 2x1 de los Guardianes de Cleveland, Cachorros de Chicago 3x1 se impuso a Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston 3x1 sobre Yankees de Nueva York, mientras el momento de esta nota, Dodgers de Los Ángeles vencía 5x0 a Rojos de Cincinnati.

Por tratarse de las llamadas series comodines, los elencos que tropezaron ahora están en la obligación de prevalecer en las dos siguientes fechas para avanzar a los careos divisionales donde ya están instalados Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle por la Liga Americana, así como Cerveceros de Milwaukee y Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional.

Así, para este 1 de octubre los lanzadores pautados son:

MLB - Postemporada - Playoffs - Series Comodines

Casey Mize que tuvo 14 ganados, 6 perdidos, 3.87 de efectividad, 1.27 en whip y 8.4 en promedio de ponches por cada 9 innings para los Tigres; por su parte, Guardianes abordarán con Tanner Biber que dejó balance de 12-11, 4.24 en ERA, 1.23 de whip más 7.9 en ritmo de guillotinados. El duelo está pautado para comenzar a la 1:08 pm en Cleveland.

En el Wrigley Field de la Ciudad de los Vientos, a las 3:08 pm, los Padres en la lomita tendrán a Dylan Cease y los Cachorros a Andrew Kittredge; en los apartados citados, uno dejó:

8-12

4.55

1.33

11.5

El otro quedó en:

4-3

3.40

0.98

10.9

¿Alguien avanzará a Series Divisionales?

La rivalidad perpetua de Medias Rojas y Yankees, a las 6:08 pm va con:

Brayan Bello

11-9

3.35

1.24

6.7

Carlos Rodón

18-9

3.09

1.05

9.4

Finalmente, a las 9:08, Rojos y Dodgers tendrán a:

Zack Littell, 10-8, 3.81, 1.10, 6.3; Yoshinobu Yamamoto, 12-8, 2.49, 0.99, 10.4.