MLB

Estos son los lanzadores para la segunda jornada en los playoffs de MLB

Los equipos que cayeron en la primera fecha no pueden perder más en sus series comodines

Por

Harold Capote Fernández
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 10:53 pm
Estos son los lanzadores para la segunda jornada en los playoffs de MLB
Foto: Getty Images
Suscríbete a nuestros canales

Cada postemporada de la MLB, como cada juego de beisbol, tiene sus particularidades; este martes comenzaron los playoffs de la campaña 2025 y los Tigres de Detroit dieron cuenta 2x1 de los Guardianes de Cleveland, Cachorros de Chicago 3x1 se impuso a Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston 3x1 sobre Yankees de Nueva York, mientras el momento de esta nota, Dodgers de Los Ángeles vencía 5x0 a Rojos de Cincinnati.

NOTAS RELACIONADAS

Por tratarse de las llamadas series comodines, los elencos que tropezaron ahora están en la obligación de prevalecer en las dos siguientes fechas para avanzar a los careos divisionales donde ya están instalados Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle por la Liga Americana, así como Cerveceros de Milwaukee y Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional.

 

 

Así, para este 1 de octubre los lanzadores pautados son:

MLB - Postemporada - Playoffs - Series Comodines

Casey Mize que tuvo 14 ganados, 6 perdidos, 3.87 de efectividad, 1.27 en whip y 8.4 en promedio de ponches por cada 9 innings para los Tigres; por su parte, Guardianes abordarán con Tanner Biber que dejó balance de 12-11, 4.24 en ERA, 1.23 de whip más 7.9 en ritmo de guillotinados. El duelo está pautado para comenzar a la 1:08 pm en Cleveland.

En el Wrigley Field de la Ciudad de los Vientos, a las 3:08 pm, los Padres en la lomita tendrán a Dylan Cease y los Cachorros a Andrew Kittredge; en los apartados citados, uno dejó:

8-12
4.55
1.33
11.5

 

El otro quedó en:
4-3
3.40
0.98
10.9

¿Alguien avanzará a Series Divisionales? 

La rivalidad perpetua de Medias Rojas y Yankees, a las 6:08 pm va con:

Brayan Bello
11-9
3.35
1.24
6.7

 

Carlos Rodón
18-9
3.09
1.05
9.4

Finalmente, a las 9:08, Rojos y Dodgers tendrán a: 

Zack Littell, 10-8, 3.81, 1.10, 6.3; Yoshinobu Yamamoto, 12-8, 2.49, 0.99, 10.4.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP NBA Fórmula 1 Verstappen
Martes 30 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB