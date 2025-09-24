MLB: Yankees clasificados ¿Cuántas postemporadas tienen desde su último título?

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York este 23 de septiembre, de manera idílica, lograron su pase a la postemporada 2025 de la MLB; al cierre del 9no inning del duelo ante Medias Blancas de Chicago, llegaron abajo por 1 carrera, pero a pesar de que Trent Grisham bateó para doble play, la toletería sacó ventaja de las brechas abiertas por el bullpen contrario, terminando con el hit de oro de José Caballero que remolcó a Aaron Judge con la del gane 3x2.

Así los Bombarderos del Bronx, a pesar de constantes dificultades durante todo el certamen, concretaron un importante paso en su defensa del título de la Liga Americana; quedará ver si conquistan la Serie Mundial, pináculo inalcanzable desde 2009.

A partir de aquel año, los Mulos han sido constantes en los playoffs, empero, solo el año pasado llegaron al Clásico de Octubre. El recorrido ha sido de este modo:

MLB - Grandes Ligas - Postemporada - Playoffs

2010

2dos en la División Este del Joven Circuito con marca 95-67, comodín y en Serie Divisional barrieron 3-0 a Twins de Minnesota; en la Serie de Campeonato ante Rangers de Texas tropezaron 2-4.

2011

97-65, 1eros de su llave. Perdieron el careo divisional 2-3 vs Tigres de Detroit.

2012

95-67, 1eros, en la primera etapa despacharon 3-2 a Orioles de Baltimore, pero luego el conjunto bengalí les pasó las escobas, 0-4.

2015

87-75, 2dos y comodín, perdieron el juego de wild card con Astros de Houston.

2017

91-71, atraparon uno de los comodines y en el juego de wild card prevalecieron ante los gemelos; 3-2 doblegaron a Indios de Cleveland en la Serie Divisional y los siderales les frenaron en la disputa del campeonato de la Americana, 3-4.

2018

100-62, 2dos del Este y uno de los comodines, vencieron a los Atléticos de Oakland, en la siguiente fase Medias Rojas de Boston les dominó 1-3.

Yankees de Nueva York por otra Serie Mundial

2019

103-59, en la azotea de su grupo, barrieron 3-0 a Minnesota pero otra vez los Astros los mandaron a casa, 2-4.

2020

33-27, 2dos del Este, en la Serie de Wild Card dejaron 2-0 en el camino a los Indios, en la Serie Divisional Rays de Tampa Bay venció 3-2.

2021

92-70, 2dos de su división, el duelo de comodines fue infructuoso vs los patirrojos.

2022

99-63, líderes de su llave, 3-2 se impusieron a Cleveland en Serie Divisional, 0-4 aplanados por Houston en la Serie de Campeonato.

2024

94-68, 1eros del Este, en el careo divisional Reales de Kansas City cayó 1-3, en Serie Divisional los Bombarderos ganaron 4-1 a Cleveland y en la Serie Mundial perdieron 1-4 vs Dodgers de Los Ángeles.