MLB: Wilyer Abreu en estos momentos es una incógnita para Medias Rojas de Boston

La ausencia de Wilyer Abreu en el esquema de los Medias Rojas de Boston, es posible que se extienda hasta un mes, tal vez menos, pero cuidado si más. Desde el pasado 21 de agosto se encuentra en la lista de lesionados motivado a una distensión en la pantorrilla derecha.

A partir de entonces, en más de una oportunidad se ha pospuesto su fecha de retorno, algo que se repite este 17 de septiembre y al respecto, el mánager Alex Cora señala que su subordinado nativo de Venezuela no jugará esta noche ni mañana en duelos programados ante los Atléticos.

Adicionalmente, no está claro cuál será su situación para la próxima serie contra Rays de Tampa Bay.

Wilyer Abreu contra la corriente

A pesar de reiterativos e inoportunos inconvenientes físicos, la temporada 2025 de Wilyer David es bastante positiva, especialmente desde la faceta ofensiva; ha ligado de 352-89 con 16 dobles, 22 cuadrangulares, 69 carreras remolcadas, 52 anotadas, 6 bases robadas en 9 intentos, 39 boletos, 93 ponches, 3 elevados de sacrificio. Todo deriva en línea de:

.253 en promedio de bateo

.325 en porcentaje de embasado

.486 de slugging

.811 de OPS

Cada uno de ellos por encima de las cifras medias de MLB este año: .246/.316/.405/.721.

Desde el aspecto defensivo presenta 6 asistencias, 5 errores (la mayor cantidad entre los jardineros derechos del Big Show), 203 outs, porcentaje de fildeo en .977 por .987 del promedio de la Liga Americana. En promedio de carreras defensivas salvadas, está en 14.