José Altuve pronto “tumbará” a estos Salón de la Fama en Grandes Ligas

En los próximos días “Astroboy” deberá ascender más en importantes puestos ofensivos vitalicios

Por Harold Capote Fernández
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 07:56 pm
En el juego del martes entre Rangers de Texas y Astros de Houston, con el madero José Altuve ligó de 2-1 con 2 carreras empujadas y ponches, así subió su promedio de bateo hasta .263 unidades, el porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés) a .325, slugging a .440 y el OPS lo dejó en 765.

Con ese par de rayitas remolcadas, en la presente temporada de MLB totaliza 72, mientras que de manera vitalicia subió hasta 884, mientras que en hits a 147 este año y 2379 de por vida.

José Altuve ¡Caballo pura sangre! 

 

 

Las 2 impulsadas tuvieron relevancia en el apartado histórico de las mismas Grandes Ligas, con esas 884 igualó el puesto 417 con Tony Cuccinello, Chet Lemon y al integrante del Salón de la Fama, Rabbit Maranville; además de que atrás dejó a Charlie Comiskey, Buck Ewing y Mule Suttles, estos tres también con membresía en el sacrosanto recinto de Cooperstown. Para más, quedó a solo 1 de del inmortal Pee Wee Reese.

Por su parte en inatrapables se mantuvo en la casilla 132, ahora a 1 de Chili Davis, así como a 4 de Enos Slaughter y 7 de Ryne Sandberg, otros dos del Hall Off Fame.
 

