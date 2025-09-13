!Enorme! José Altuve se lleva por el medio a varios integrantes del Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Entre jugadores activos de la MLB José Altuve se posiciona 2do con 2377 hits, 23ro en jonrones con 254, además de 17mo en rayitas impulsadas con 882 y en anotaciones es 4to con 1233. Igual o hasta más trascendental fue lo conseguido este viernes, cuando bateó de 4-2 con cuadrangular, 1 carrera empujada y 2 anotadas contra Bravos de Atlanta.

Con ese performance el “Pequeño Gigante” mejoró su estatus en los puestos vitalicios de esos apartados.

v

En imparables subió al puesto 132, dejó atrás a Michael Young y Brett Butler que dieron 2375, además del Salón de la Fama Ed Roush que despachó 2376.

Respecto a los vuelabardas, sobrepasó a los retirados Todd Zeile, Andre Thornton, al también activo Marcus Semien y otro inmortal, Joe Gordon. Todos ellos con 253. Subió a la casilla 247.

En anotaciones producidas, “Astroboy” ascendió al puesto 423, equiparado con Jeff Burroughs y Adam LaRoche, ahora a solo 1 de tres integrantes de Cooperstown: Charlie Comiskey, Buck Ewing y Mule Suttles.

MLB - José Altuve - Astros de Houston - Grandes Ligas

Sobre las pisadas del plato, José Carlos igualó en el 166 a Joe Cronin y superó a Brooks Robinson, ambos figuras del sacrosanto recinto del Salón de la Fama.

Cuando se trata de la representación de por vida entre los de Venezuela, en hits es 5to, apuntando a Bob Abreu que dio 2470; en vuelabardas 7mo y le sigue también el “Comedulce” con 288. En empujadas se posiciona 10mo, siguiendo Eugenio Suárez que lleva 940, y en anotadas, está en la 5ta en pro de las 1335 de Luis Aparicio.