LVBP: Jadher Areinamo le da una gran noticia a Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira sigue en la pelea a pesar de tantos contratiempos. Este domingo 14 de diciembre, los escualos vencieron en un juego de infarto a los Bravos de Margarita, gracias a un cuadrangular solitario de Gabriel Arias en la parte baja del octavo episodio, que sirvió para sellar el triunfo por pizarra de 9-8.

Con este nuevo éxito, Tiburones logra subir hasta la sexta ubicación, último lugar que da acceso al comodín, y además, se pone a tan solo juego y medio de la clasificación directa. Por si fuera poco, esta no es la única buena noticia que recibieron los litoralenses este domingo, ya que recibieron una actualización muy importante de su novato estrella, Jadher Areinamo.

Jadher Areinamo está de regreso

Según reporta el reconocido periodista Efraín Zavarce, Wilfredo Polidor, agente de Jadher Areinamo, le confirmó que el prospecto sensación de la temporada 2025/26 estará de regreso esta semana con Tiburones de La Guaira, y en principio, volvería a la acción este martes, ante los Tigres de Aragua.

El oriundo de Maracay detuvo su participación el pasado 30 de noviembre, luego de irse de 5-3 ante los Navegantes del Magallanes, con par de carreras impulsadas. Para el momento en el que culminó su estadía en el equipo, bateaba para .364/.420/.692/1.112, con 13 cuadrangulares, 43 carreras impulsadas y un total de 20 extrabases.

Con sus excelentes números, y con su regreso a la acción, parece bastante claro que Jadher Areinamo se perfila para ser el ganador indiscutible del Premio al Novato del Año, y además, sus posibilidades de ser Jugador Más Valioso podrían dispararse si vuelve en buen estado.