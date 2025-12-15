MLB: Ronald Acuña Jr. en la misma mesa de Ohtani y Juan Soto con increíble marca

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. regresó a todo tren en la temporada 2025 con cuadrangular en su primer turno ante San Diego Padres. El pelotero venezolano volvió a los terreno de juego con la misión de recuperar el tiempo perdido y consolidarse nuevamente como uno de los mejores peloteros de la actualidad.

Desde que ganó el MVP en la temporada MLB 2023 convirtiéndose en el primer jugador de la historia con 40 jonrones y 70 bases robadas en un mismo año, Shohei Ohtani se ha llevado todo el reconocimiento en la Liga Nacional en sus primeros dos campañas con Los Angeles Dodgers, ganando dos anillos de Serie Mundial y el Mejor Jugador en el viejo circuito.

Pese a que ha requerido dos operaciones de rodilla que lo han marginado por un buen rato de los diamantes, 'La Bestia' se ha afianzado como uno de los peloteros más determinante desde que pisó por primera vez un recinto de Las Mayores en 2018 con Atlanta Bravos, edición donde se terminó llevando el Novato del Año en la Nacional.

Ronald Acuña Jr. entre los más determinante desde 2018

Los líderes en bWAR de los jugadores que debutaron en 2018 destacan por su impacto inmediato en las Grandes Ligas. Shohei Ohtani lidera este grupo con una impresionante cifra de 51.5 bWAR, consolidándose como una de las estrellas más brillantes de su generación, gracias a su destreza tanto como bateador como lanzador. Le sigue Juan Soto, con 42.6 bWAR, un bateador sobresaliente que ha demostrado ser un talento excepcional en el plato desde su debut, con una combinación letal de poder y paciencia en el bateo.

En cuanto a los otros miembros de esta lista, Ronald Acuña Jr. ha dejado su huella con 28.6 bWAR, destacándose por su explosividad, poder y velocidad en el campo. Además de su MVP y Novato del Año en la Liga Nacional, el pelotero venezolano colecciona tres Bates de Plata y cinco selecciones al Juego de Estrellas. De por vida en MLB, el jardinero registro promedio al bate de .289, 186 jonrones, 913 hits, 655 anotadas, 459 remolcadas, .384 en porcentaje de embasado (OBP), slugging de .524 y un OPS de .908 en ocho años.

Líderes en bWAR desde 2018