Jalen Johnson inmortaliza su nombre junto a Magic y Robertson

El alero de los Atlanta Hawks, Jalen Johnson, ha reescrito un capítulo de la historia de la NBA al registrar su cuarto triple-doble consecutivo, una gesta que lo catapulta a un club de élite. Con este logro, Johnson se convierte en apenas el tercer jugador en la historia de la liga en encadenar una racha de cuatro triples-dobles antes de cumplir los 24 años.

La hazaña coloca al joven talento en una compañía verdaderamente legendaria, sumándose únicamente a dos de los nombres más reverenciados en la historia del baloncesto:

Magic Johnson (1 vez)

Oscar Robertson (5 veces)

El registro subraya la explosión de Jalen Johnson en esta temporada. Su capacidad para impactar el juego en puntos, rebotes y asistencias en noches consecutivas no solo es una muestra de su versatilidad, sino que también resalta su rol como un motor integral para los Hawks.

"Ser mencionado junto a nombres como Oscar Robertson y Magic Johnson es un honor increíble. Simplemente estoy tratando de salir a la cancha y hacer todo lo posible para ayudar a mi equipo a ganar," declaró Johnson después de su última exhibición.

La racha de Johnson no solo lo posiciona como una de las estrellas jóvenes más brillantes de la liga, sino que también evoca los inicios históricos de jugadores que definieron la posición de "base grande" y la versatilidad en el baloncesto.

Este récord, centrado en la jueventud del jugador (menor de 24 años), separa la hazaña de Johnson de otras rachas de triples-dobles más largas en la historia de la NBA (como las de Russell Westbrook, Wilt Chamberlain o Nikola Jokic), enfatizando la rareza de alcanzar este nivel de producción a una edad tan temprana. Los aficionados y analistas ya especulan sobre el techo de un jugador que, con solo 23 años, ya está dejando una marca imborrable en los libros de récords.