La Rinconada coronó a Carlos Luis Uzcátegui en el último meeting de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Con una actuación magistral de cuatro victorias en el hipódromo capitalino, el entrenador selló su dominio en el último cuatrimestre del año hípico, ante un lleno total y un programa de alta calidad, para así asegurar su segundo meeting consecutivo.

La tarde-noche de ayer se transformó en una fiesta hípica inolvidable, que marcó el vibrante cierre de la temporada 2025 en el Hipódromo La Rinconada. La jornada de clausura, correspondiente a la reunión 48, atrajo un lleno total de la fanaticada, que respondió a un programa de altísimo nivel. El espectáculo no se limitó a las emocionantes carreras, sino que se engrandeció con un cartel de 13 competencias, que incluyó nueve clásicos de grado y una copa, además de la presencia de jinetes nacionales e internacionales de gran renombre.

La Consagración de la Cuadra: Entrenador Reunión 48

En medio de este ambiente de alto octanaje, una figura se alzó por encima del resto como el gran protagonista: el entrenador Carlos Luis Uzcátegui. El preparador de la cuadra demostró su excelente estado de forma al conquistar cuatro de las 13 carreras programadas, una hazaña que no solo le otorgó el dominio absoluto de la jornada, sino que también le aseguró el título como el mejor entrenador del último cuatrimestre del año.

El desfile de triunfos para Uzcátegui comenzó con el pie derecho en el primer clásico de la tarde, el "Balsamino Moreira" (GI), con la contundente victoria de la yegua importada Fleet Street, guiada magistralmente por la monta del jinete Jhonathan Aray.

Poco después, la celebración continuó en la disputa del Clásico "Cañonero" (GI). En esta ocasión, fue el potro Star White el encargado de darle la segunda foto, bajo el entrenamiento de Uzcátegui y una impresionante demostración de poder de punta a punta conducida por el jinete Francisco Quevedo.

El tercer laurel de la tarde se concretó en una de las pruebas de mayor prestigio internacional: el primer Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI), pactado en un recorrido de 1.800 metros. El ejemplar Special Element, con la dirección del cotizado Ricardo Santana, cruzó la meta en primer lugar, sumando así una nueva y crucial victoria para la cuenta del preparador más destacado.

El broche de oro, y la cuarta alegría de la jornada, llegó en el cierre. En la décima tercera carrera, el primer Clásico Internacional "Javier José Castellanos" (GI), el importado Rockville ratificó el dominio absoluto de la cuadra. Conducido también por el panameño Ricardo Santana, Rockville se llevó la victoria y dejó un jugoso dividendo de Bs 89,95 en taquilla, cerrando el telón de la temporada.

De esta manera, Carlos Luis Uzcátegui se vistió de gloria en una "tarde soñada", al adjudicarse no solo el meeting de clausura, sino también su segundo meeting del año de manera consecutiva, para consolidar su posición como uno de los líderes indiscutibles del hipismo venezolano.

Ya cumplida la última fecha de carreras del tercer meeting así quedó la estadistica:

1- Carlos Luis Uzcátegui con 18 victorias

2-Fernando Parilli Araujo con 17 victorias.

3-Carlos Radelli (suspendido) con 16 victorias.

4-Gabriel Márquez con 15 victorias.

5-Ismael Martínez con 10 victorias.