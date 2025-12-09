¡Cierre magistral y millonario! La Rinconada despide el 2025 con un poco más de $1.5 millones en premios para diez selectivas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de actividades hípicas en el Hipódromo Internacional La Rinconada llega a su emocionante final este domingo 14 de diciembre de 2025. La jornada, que marca la reunión número 48 del año, presenta una programación de auténtico lujo compuesta por 14 competencias.

Este espectáculo de cierre del tercer y último meeting (fecha 15) incluye una cifra excepcional de diez pruebas selectivas. De este total, nueve carreras poseen la categoría de prueba de Grado y la restante corresponde a una Copa, lo que asegura una despedida memorable para el año hípico.

Pruebas selectivas: La Rinconada Carreras Reunión 48

I CLÁSICO "BALSAMINO MOREIRA" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Yeguas Nacionales e Importados de 3 y más años. Nacionales (3 ANOS= 53Kg.) (4 años= 54Kg.) y (5 y MAS= 55Kg.) Importadas (56 Kg). DISTANCIA: 1.200 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO:150.000 US$.

XX CLÁSICO "SENEGAL" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para POTRANCAS Nacionales e Importados de 2 años. Nacionales (53Kg.) Importadas (54 Kg). DISTANCIA: 1.100 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 USS.

I CLÁSICO INTERNACIONAL "EMISAEL JARAMILLO" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Yeguas Nacionales e Importados de 4 y más años. Nacionales (4 años= 54Kg.) y (5 y MAS= 55Kg.) Importadas (56 Kg). DISTANCIA: 1.800 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO:150.000 US$ Valor de la inscripción: US$ 500,00.

XX CLÁSICO "CAÑONERO" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Ejemplares Nacionales e Importados de 2 años. Nacionales (53Kg.); Importados (POTROS=56 Kg: POTRANCAS=54 Kg) DESCARGO (POTRANCAS -2 KGS.). DISTANCIA: 1.100 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 US$.

LXIII CLÁSICO "COMPARACIÓN" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Ejemplares Nacionales e Importados de 2 años. Nacionales (53Kg.): Importados (POTROS=56 Kg: POTRANCAS=54 Kg). DESCARGO (POTRANCAS -2 KGS.). DISTANCIA: 1.600 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 US$.

I CLÁSICO "SR. KELVIN ALVAREZ" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Ejemplares Nacionales e Importados de 3 y más años. Nacionales (3 AÑOS= 53Kg.) (4 años= 54Kg.) y (5 y MÁS= 55Kg.) Importados (CABALLOS=58 Kg; YEGUAS=56 Kg). DESCARGO (YEGUAS -2KGS.). DISTANCIA: 1.200 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 US$.

COPA “MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES”. Pesos efectivos, Handicap a criterio para caballos Nacionales e Importados de 6 y más años. Distancia 1.300 metros. PREMIO: Bs 5.000,00 BONO: 60.000 US$.

I CLÁSICO INTERNACIONAL "RAMÓN ALFREDO DOMINGUEZ" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Yeguas Nacionales e Importados de 3 años. Nacionales (53Kg.): Importadas (56 Kg). DISTANCIA: 1.800 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 US$.

I CLÁSICO INTERNACIONAL "JUNIOR ALVARADO" (GRADO I). Pesos efectivos, hándicap P.P.E. para Ejemplares Nacionales e Importados de 4 y más años. Nacionales (4 años= 54Kg.) y (5 y MAS= 55Kg.) Importados (CABALLOS=58 Kg; YEGUAS=56 Kg). DESCARGO (YEGUAS -2KGS.). DISTANCIA: 1.800 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 150.000 US$.

I CLÁSICO INTERNACIONAL "JAVIER JOSÉ CASTELLANO" (GRADO I). Pesos efectivos, handicap P.P.E. para Ejemplares Nacionales e Importados de 3 años. Nacionales (53Kg.); Importados (CABALLOS=58 Kg: YEGUAS=56 Kg). DESCARGO (YEGUAS -2 KGS.). DISTANCIA: 1.800 Metros. PREMIO: Bs. 10.000,00 BONO: 400.000 US$.

Meeting: Jinetes Entrenadores Victorias

En el renglón de los jinetes, Jhonathan Aray mantiene una posición firme en la cima de la estadística. Con un total de 19 triunfos, el jockey no cede terreno y conserva una ventaja de cuatro victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. El resto de la tabla lucha por mantenerse en los puestos de honor en esta recta final del meeting.

La categoría de los entrenadores presenció un emocionante empate en la cúspide. Fernando Parilli logró igualar a Carlos Radelli en la primera posición, ambos con 16 triunfos en su haber. Radelli, actualmente fuera de acción debido a una suspensión, tendrá que observar cómo Parilli busca tomar ventaja en la jornada de cierre. Les siguen de cerca Carlos Luis Uzcátegui y Gabriel Márquez con 14, que mantienen viva la contienda por el podio.