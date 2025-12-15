La hípica venezolana fue el gran ganador de la reunión 48 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El compromiso con la excelencia organizacional se tradujo en una jornada hípica sin precedentes. Con el debut nocturno y el Jockey Challenge de figuras mundiales, La Rinconada afianzó su posición como referencia regional, lo que atrajo a miles de aficionados con entrada libre.

La noche de clausura de la temporada hípica 2025 en el Hipódromo La Rinconada se recordará como un punto de inflexión. La velada no solo marcó el final del calendario, sino que se consolidó como una demostración de capacidad logística, deportiva y de entretenimiento, que generó un éxito resonante y superó todas las expectativas.

El factor determinante fue una organización impecable, ejecutada con precisión en cada una de sus fases. El INH y su equipo garantizaron el funcionamiento óptimo de la programación, que se desarrolló con total fluidez desde el inicio hasta el multitudinario cierre musical.

Noche de estrellas y homenajes: La Rinconada Reunión 48

El programa deportivo se diseñó para la historia: trece competencias, que contenía un número excepcional de nueve Clásicos de Grado 1 y una Copa. Los premios de mayor prestigio rindieron tributo a íconos que dejaron una huella imborrable, con actos en honor a Balsamino Moreira (†), Javier José Castellano, Junior Alvarado, Emisael Jaramillo, Ramón Alfredo Domínguez y Sr. Kelvin Álvarez.

El clímax de la jornada atlética se produjo con el Jockey Challenge. La afición presenció un enfrentamiento de altísimo calibre entre la élite global de la fusta: Mike Smith, Javier José Castellano, Junior Alvarado, Emisael Jaramillo, Dylan Davis, Ricardo Santana Jr., Joel Rosario y la destacada participación de Katie Davis. Todos ellos rivalizaron en la pista contra los mejores jinetes locales.

La noche marcó la cristalización de una promesa: el reencuentro de las carreras nocturnas en el siglo XXI. El compromiso se materializó gracias a un sistema de iluminación de primer nivel, que bañó la pista de competencia y las tribunas, que ofreció un ambiente digno de los grandes hipódromos del mundo.

Una inversión que rinde frutos

La estrategia de comunicación amplificó el evento. Una cobertura integral, que involucró a varias televisoras en TV abierta, plataformas de streaming, YouTube y redes sociales, aseguró que la información y el espectáculo alcanzaran a cada rincón del país.

El atractivo del evento fue respaldado por un pote de premiación significativo. Este incentivo económico motivó a los principales inversionistas del sector, propietarios y Haras que impulsó el crecimiento de la caballada nacional y la importación de nuevos ejemplares.

Las instalaciones del Hipódromo lucieron majestuosas y fueron objeto de elogios por su estética, limpieza y la calidad de la atención al público. La eficiencia en la labor del personal del INH y el personal de Cuadras mantuvo el engranaje hípico en perfecta armonía.

El bienestar de los asistentes fue una prioridad. La velada contó con una zona dedicada a la recreación infantil y un servicio de seguridad Integral que coordinó esfuerzos de organismos policiales, vigilancia INH, bomberos y protección civil.

Finalmente, la entrada gratuita y libre a las instalaciones impulsó una asistencia masiva. La jornada concluyó con un espectáculo musical de primer nivel, que incluyó a figuras como Jerry Rivera, Willie González, Afro Criollo, Los Cadillacs y Xuxo, que selló una noche de comunión entre el deporte y la cultura.

Todos estos elementos se unieron para generar una respuesta masiva del pueblo hípico Venezolano de corazón, tanto en asistencia física como en seguimiento mediático, que deja las puertas abiertas a un escenario inmejorable con miras al calendario hípico de 2026.