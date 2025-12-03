LVBP: Jadher Areinamo se despide con hazaña nunca antes vista en el beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Jadher Areinamo llegó a la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como un completo desconocido entre los fanáticos y se marchó como el pelotero más destacado no solo de su equipo, sino del certamen tras una presentación memorable con Tiburones de La Guaira.

Tras el arranque de la octava semana en la vigente campaña, el joven campocorto fue elegido como Jugador del Mes luego de una desempeño notable de 10 cuadrangulares, 13 extrabases, 33 carreras remolcadas, 66 bases alcanzadas y 22 anotadas, siendo el líder en cada uno de estos apartados en noviembre. Además de eso, coleccionó promedio al bate de .363, .419 en porcentaje de embasado (OBP), .725 de slugging y un OPS de 1.144 e n23 juegos.

La presencia de Areinamo fue tan histórica a tal punto de convertirse en el primer pelotero en ganar la distinción en condición de novato desde que el galardón es entregado en la LVBP. El prospecto de Tampa Bay Rays superó en las votaciones a Saúl García (12 %) del Magallanes y José Dávila (10 %) de las Águilas. Su desempeño fue sido tan impresionante que logró captar la atención de expertos y fanáticos, marcando un precedente importante en la liga.

La victoria del torpedero con este reconocimiento lo consolida como la pieza más determinante que tuvo Tiburones de La Guaira durante la primera mitad de la temporada, mostrando su madurez y habilidades excepcionales para un jugador en su primer año en el circuito rentado. Cabe destacar que, el pelotero venezolano detuvo su participación para realizar trámites de visado y se desconoce si regresará en lo que resta de campaña.

Pese a detenerse antes de que culminen las acciones en la actual zafra, la figura de los guairistas reúne suficientes requisitos para ser aspirantes al Novato del Año y como principal candidato al MVP de la LVBP. Además del mencionado premio, el infielder de 22 años ganó el Jugador de la Semana en una oportunidad y recibió la invitación para decir presente en el Festival del Jonrón Pepsi, donde sacudió 10 vuelacercas en su desempeño.

En líneas generales, Areinamo se despide por todo lo alto con promedio al bate de .364, 13 cuadrangulares, 44 impulsadas, 52 hits, 34 anotadas, cinco bases robadas, .420 de OBP y un OPS 1.112 en 143 veces al plato.