LVBP: ¿Cuándo fue la última vez que Leones del Caracas ganó por blanqueada?

Suscríbete a nuestros canales

Todo fanático del beisbol venezolano sabe que no hay nada mejor que celebrar una victoria contundente de su equipo, sobre todo si es por blanqueada. Justamente, en la jornada de este martes los Leones del Caracas hicieron gala de su potencial para repartir arepas, sus primeras de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

¿Las víctimas de turno? Los Tiburones de La Guaira, un equipo que con el pasar de las últimas campañas ha hecho crecer esa rivalidad en la capital. Y es que en el inicio de esta octava semana de ronda regular, los melenudos triunfaron en el Estadio Universitario por 3 a 0.

Si hablamos del Jugador Más Valioso de la noche, no hay dudas que todo el protagonismo se lo quedó el abridor Wilmer Font, cuya magnífica actuación ayudó a levantar el ánimo del resto de sus compañeros. Además de él, Jhonny Pereda fue clave con su bate para remolcar dos carreras en la recta final del compromiso.

Leones vuelve a colgar nueve ceros, un año después

Este apenas fue el primer triunfo por blanqueada de los Leones del Caracas en la presente campaña. De hecho, cabe mencionar que algunas jornadas atrás sufrieron una derrota de este estilo a manos de Tigres de Aragua.

Ahora bien, la pregunta de interés. ¿Cuándo fue la última vez que los melenudos propinaron arepas a un rival? La respuesta la conseguimos en la temporada 2024-2025, específicamente el 17 de octubre.

En aquel compromiso, disputado en el Estadio Monumental, los dirigidos por el manager José Alguacil no tuvieron piedad ante Bravos de Margarita y triunfaron con un abultado 10 a 0. El peso ofensivo se dio en los bates de Lenyn Sosa y Oswaldo Arcia, con dos y cuatro carreras impulsadas, respectivamente.

Sin embargo, luego de dicho compromiso, los Leones sufrieron hasta cinco blanqueadas en el resto de dicha zafra. Recordemos que finalizaron en la antepenúltima plaza, con marca de 27 victorias y 30 derrotas, y cedieron en el juego por el Comodín para quedar fuera del Round Robin.