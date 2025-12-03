LVBP: José Alguacil es expulsado tras polémica decisión arbitral

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que las últimas semanas han sido muy difíciles para el manager José Alguacil, ya que el descontento de la afición con él y los malos resultados no han parado de cesar. Sin embargo, para la jornada de este martes las cosas cambiaron un poco, al menos en lo que respecta al rendimiento de su equipo.

Y es que los Leones del Caracas iniciaron la octava semana con una victoria contundente, blanqueando por 3 a 0 a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario. El detalle es que el estratega no pudo celebrar el final del compromiso con sus peloteros, ya que previamente había sido expulsado por el umpire principal Jean Torres.

Alguacil y un airado reclamo

Todo sucedió a la altura del quinto inning, justo después de que los melenudos rompieran el cero en la pizarra. Cabe mencionar que Jhonny Pereda se había embasado por un error de Yangervis Solarte, y minutos más tarde pisó el home cuando Maikel García también tuvo una pifia tras un batazo de Wilfredo Tovar.

Con dicho escenario Harold Castro consumió su turno, pero estando en cuenta de 1 y 2 el árbitro principal le cantó el strike automático por no haber estado preparado para batear dentro del tiempo reglamentario. Fue entonces cuando José Alguacil salió del dugout para reclamar de manera airada la decisión, lo que dejó como consecuencia su expulsión del juego.