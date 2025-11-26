LVBP: José Alguacil ofrece novedades sobre la actualidad del pitcheo de Leones

Suscríbete a nuestros canales

Para la jornada de este miércoles en la LVBP, los Leones del Caracas tratarán de endosarle una nueva derrota a los Tigres de Aragua, a quienes justamente vienen de ganarle en el inicio de esta séptima semana de ronda regular. Recordemos que en el compromiso del pasado martes, los dirigidos por el manager José Alguacil sufrieron en los innings finales, aunque afortunadamente para ellos la balanza terminó inclinándose de su lado.

Ahora, esta nueva cita se realizará en el Estadio Monumental, donde los capitalinos esperan mantenerse en el sendero del triunfo. Cabe señalar que su récord de 15-16 los tiene igualados en el cuarto lugar con Cardenales de Lara y Bravos de Margarita, y a cuatro juegos de distancia del liderato.

Alguacil y Leones refuerzan el pitcheo

Entre los tantos peloteros que están próximos a sumarse a las actividades con Leones del Caracas, el nombre de Adbert Alzolay se asoma como uno de los más importantes, ya que será ese refuerzo de lujo que sumarán para el bullpen.

"Ya (Adbert) Alzolay tuvo un live BP y se vio bastante bien. Es probable que lo activemos en algún punto de esta semana, y creo que eso nos dará mucha más solidez", comentó José Alguacil a los medios de prensa.

Luego añadió: "No es un secreto que el pitcheo, no solo de Leones sino de toda la liga, ha sido el tendón de Aquiles. En nuestro caso, él nos ayudará mucho a fortalecernos".

Continuando en esa misma línea de los lanzadores, el estratega capitalino aprovechó para resaltar el gran momento de Yoimer Camacho. Y es que sumando su relevo del pasado martes, ahora cuenta con 10 presentaciones seguidas sin permitir anotaciones luego de cinco episodios.

"Yoimer tuvo bastante acción la semana pasada, y todos vimos lo que es capaz de hacer (Yoimer) Camacho. Ayer fue prácticamente el AS del juego y nos dio ese impulso para ganar el juego", señaló.

Por último, José Alguacil respondió una pregunta referente al rol de cerrador del equipo, donde no ha habido un brazo constante. Si bien Carlos Hernández ocupa actualmente esa posición, sus últimas presentaciones han dejado mucho que desear, sin embargo, continúa siendo de la confianza del estratega.

"Hasta hace unos días, el rol de cerrador lo tenía Carlos Hernández. Lamentablemente no ha podido hacer el trabajo, pero eso no significa que vamos a olvidar lo de ayer. Justamente ayer lo bajamos un poquito para quitarle la presión. A veces los jugadores necesitan ese cariño y confianza del manager, y de mi parte no la va a perder", finalizó el manager de Leones del Caracas.