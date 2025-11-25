LVBP: ¿Leones del Caracas tendrían mejores resultados de no estar tan rezagados con esta herramienta ofensiva?

Suscríbete a nuestros canales

Las bases robadas son un tema que bien pueden generar interesante dialéctica entre quienes abogan por la utilidad práctica de esta herramienta ofensiva, o aquellos que la cuestionan bajo la óptica de análisis sabermétrico, y que de hecho, muestra lo contraproducente que pueden resultar en una tendencia estadística.

Encontramos adecuado emplear esta acción con los hombres más apropiados para ella, preferiblemente hombres de suma habilidad para estafar, así como lo fuese Bob Abreu en su momento, que sin ser un velocista vaya que fue muy efectivo. De todo esto, un poco de cada cosa ha estado ausente en Leones del Caracas durante el certamen 2025/2026.

Llegada la jornada de este 25 de noviembre, los melenudos son últimos precisamente en cojines robados en la LVBP, apenas 8, únicos sin completar la decena y distanciados de modo muy notorio del elenco que apuntala, Tiburones de La Guaira con 34, es decir, un 76.5% de diferencia entre ellos.

La razón de ello obedece en gran medida, a las características de varios miembros de su nómina: Aldrem Corredor, Oswaldo Arcia, Leandro Cedeño, Jhonny Pereda, Gabriel Lino o Gabriel Noriega por ejemplo, hombres que realmente poseen otras aptitudes sin mencionar la velocidad.

Esa misma atañe más a un Livá Soto, por ejemplo, cuyo historial en Ligas Menores refleja éxito en esa acción, 62 en 90 intentos para 68.9% de acierto; como referencia, Abreu tuvo 75.8% a lo largo de 18 campañas en la MLB.

En la manada de los Leones, otro en el que se podría pensar es en Harold Castro porque sus antecedentes en MILB y Grandes Ligas apuntan 67.2% y 63.6%.

Del mismo, modo el caraquista más robador este año es Wilfredo Tovar con 4, pero en realidad, no es prudente apelar a él para ello de modo constante, pues en los años recientes ha padecido reiterativos problemas y/o dolores en sus piernas.

Nos parece bastante probable, que la ausencia de robos obedece a una filosofía, al modo de asumir el beisbol por parte del alto mando, incluyendo en primer orden al mánager José Alguacil.