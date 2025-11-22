LVBP: Juniel Querecuto asume su trabajo de esta manera en unos Tiburones que requieren mejoras

Suscríbete a nuestros canales

Juniel Querecuto en el núcleo de los Tiburones de La Guaira, es uno de los jugadores con mayor recorrido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con esta son 10 temporadas y al presente refleja unos excelentes números ofensivos a pesar de que en los dos anteriores a este 21 de noviembre, se fue de 8-0 con 1 ponche.

Previo a este viernes, el infielder tenía de 63-20 con 6 dobles, 1 triple, 1 jonrón, 6 remolcadas, 8 anotadas, 1 base robada, 3 boletos, 9 ponches y 1 elevado de sacrificio así como línea ofensiva en:

.317 de average

.348 en porcentaje de embasado

.492 de slugging

.840 en OPS

Teniendo esto en cuenta, Juniel Alberto habló de los motivos en declaraciones exclusivas ofrecidas a Meridiano:

(Simplemente en) “Tratar de hacer mi trabajo, de hacer lo más que se pueda para ayudar al equipo a ganar, las cosas han estado saliendo en su momento oportuno, espero mantenernos ahí”, señaló.

Previo a este 21 de octubre, Tiburones comparte la 5ta posición con Cardenales de Lara y Leones del Caracas, justamente en la jornada enfrentan a los pájaros rojos

“No sabía que estábamos empatados, trato de no ver la tabla (de posiciones), trato de salir ahí día a día para buscar esos resultados positivos al final de cada juego y eso es lo que queremos, sabemos que este juego va a ser importante, también se nos avecinan dos juegos importantes el fin de semana. Vamos juego a juego, pitcheo a pitcheo”.

Sábado y domingo el cardumen medirá fuerzas ante Navegantes del Magallanes y el Caracas respectivamente.

A lo largo del torneo ha jugado diversas posiciones en el infield, por lo que es natural que desde este lado surja la interrogante sobre dónde se sentiría más cómodo:

Juniel Querecuto y su filosofía

“Donde el mánager me necesite, para mí es un lujo estar entre los nueve del lineup y aportar mi granito para ayudar al equipo a ganar”, atizó.

Sobre el cambio de mánager y su consideración respecto a la cohesión del elenco:

“Son negocios, son cosas que se nos escapan de las manos (a los peloteros) creo que quien esté al mando, sea cualquier mánager, es el que pone las piezas para nosotros hacer el trabajo y eso es lo que más importa. Súper agradecido con (Gregorio) Petit por darnos esa confianza, darnos ese empujón para salir allí a jugar, la bienvenida a (Marco) Davalillo que lo conocemos mucho en la Liga y sabemos cómo juega, la confianza que transmite”.

Para un duelo tan importante contra Cardenales este viernes, él considera cuál es el factor que va a aportar, así como en el resto de la temporada:

“Seguir allí haciendo mi trabajo, divertirme como esos niños chiquitos y hacer las pequeñas cosas para ganar, que cada uno haga su trabajo también para buscar ese resultado positivo”, concluyó.