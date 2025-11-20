LVBP: Así le ha ido a Yasiel Puig como parte de los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Desde el momento en que se anunció la contratación de Yasiel Puig, los Navegantes del Magallanes generaron gran expectativa por lo que el toletero nativo de Cuba podría representar, lograr para ellos luego de dos temporadas muy buenas con Tiburones de La Guaira.

Su incorporación adquirió rango de urgencia dado lo bajo que lució la ofensiva de los navieros, última en múltiples apartados colectivos; aunque él tiene ese alto perfil por también haber sido un toletero de peligro en la MLB, las cosas se han asumido un paso a la vez.

Tras 8 partidas parte de sus números son buenos, otros por mejorar y al final de cuentas, da la impresión de que el proceso de adaptación va encarrilado.

Debutó el 11 de noviembre vs Tiburones; se fue de 3-1, boleto y ponche.

Yasiel Puig con Navegantes del Magallanes

12 de noviembre ante La Guaira: de 3-0, pasaporte más 2 ponches.

13 de noviembre contra Leones del Caracas: de 4-2, remolcada, anotada, base por bolas.

14 de noviembre vs Tigres de Aragua: de 4-1 más empujada.

15 de noviembre ante los bengalíes: de 4-1, 1 enviado al plato y 2 ponches.

16 de noviembre contra Cardenales de Lara: de 4-2, doble, empujada, ponche.

LVBP - Estadísticas - Beisbol - Números

18 de noviembre vs Caribes de Anzoátegui: de 3-1, boleto.

19 de noviembre ante los aborígenes: de 3-0 par de ponches.

El acumulado apunta: de 28-8, 1 biangular, 4 rayitas producidas, 1 pisada del plato, 4 pasaportes, 8 ponches y línea ofensiva en: .286 de average, .375 en porcentaje de embasado, .321 de slugging y .696 en OPS.