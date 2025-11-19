LVBP: Simón Leandro y la clave para ser un positivo relevista en Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En el desarrollo de una temporada con muchos altibajos, especialmente sobre el desempeño de su cuerpo de relevistas, los Leones del Caracas, incluyendo parte de la jornada de este 18 de noviembre, marchaban últimos en efectividad y 6tos en whip (junto a Águilas del Zulia). Pero dentro de ese desorden, Simón Leandro ha sido mucho más que un bálsamo.

Con 23 años de edad, el espigado derecho de 1.91 metros, desarrolla su primera incursión en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), como se sabe, desde hace largo tiempo dominada por bateadores y esa cualidad hasta ahora no ha afectado al novel melenudo.

Sin incluir la doble jornada de este martes entre Cardenales de Lara y los caraquistas, Leandro acumulaba 10 presentaciones de 10.1 entradas de 7 hits, incluido 1 jonrón, 3 carreras que han sido limpias, 3 boletos, 5 ponches así como efectividad en 2.61 y whip de 0.97.

Esos dos ítems han estado muy por encima de lo que acumula el bullpen felino: 6.02 y 1.60, por lo que sobre ellos, se han dirigido buena parte de las críticas por el mal momento del equipo, que al momento de esta nota, iba por 5 caídas al hilo.

Previo a la visita de los pájaros rojos a los Leones, Alberto Simón habló, entre otras cosas, sobre cómo mantener la mentalidad precisamente en un bullpen que ha sido castigado

“Siempre ha sido de tratar de hacer el trabajo, siento que las cosas a veces salen bien, a veces mal pero lo importante es mantenerse positivo, que las cosas en cualquier momento mejoran”, indicó.

Por el amplio dominio de los toleteros, de modo especial los lanzadores deben aplicar ajustes reiterativos:

“Mi plan personal siempre ha sido ejecutar cada uno de mis pitcheos, de tener con cada uno una buena intención, obviamente puede fallar algún pitcheo, se puede quedar, pero siempre con buena actitud a la hora de lanzar”, subrayó.

Simón Leandro, demasiado valioso en Leones

A pesar de los resultados infructuosos, no es menos cierto que el Caracas cuenta con uno de los coach de pitcheo más importantes del circuito, una figura respetada como Mike Álvarez:

“Es una persona de mucha experiencia en la Liga, siento que me ha ayudado bastante con muchos consejos sobre los bateadores, ha aportado mucho a mi carrera porque siempre tiene algo positivo que sacar en cada una de mis salidas, y siento que ha sido pieza clave, no solo él, también cada uno de mis compañeros”, destacó.

Tanto acá como en el beisbol en general, los serpentineros para rendir deben trabajar en una adecuada relación con los cátchers, en especial cada turno contra los bateadores

“Si no estamos en la misma página las cosas no van a salir bien, gracias a Dios he tenido buena comunicación con nuestros cátchers”, concluyó.