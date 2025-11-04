LVBP: Leones del Caracas en el mismo tortuoso andar que les liquidó hace un año

Suscríbete a nuestros canales

Si se revisa la nómina de los Leones del Caracas, su cuerpo de lanzadores está conformado por nombres interesantes, con recorrido exitoso en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero eso es una cosa, muy distinta a la realidad, muy dura para ellos, cuando se tienen que demostrar hechos con resultados positivos en el terreno de juego.

Entre los monticulistas criollos del equipo melenudo, de este certamen 2025/2026 se pueden citar a Miguel Rodríguez, Norwith Gudiño, Erick Leal, Simón Leandro, Eduardo Figueroa, el mismo José Marco Torres; mientras que del año pasado: Joshua Cornielly, Carlos Hernández y Jesús Vargas.

Sin embargo, por muy bien que lo hayan hecho, el performance de sus compañeros va por el carril contrario y a la cuarta semana de acciones los Leones se presentan con un panorama demasiado peligroso, bastante similar al de la 2024/2025.

En este punto, Caracas es último de la LVBP en dos importantes apartados de pitcheo, el promedio de carreras limpias permitidas y el whip. Reflejan 6.02 más 1.61 respectivamente cuando hace un calendario finalizaron con 6.04 y 1.74, coleros del mismo modo.

Dentro de un campeonato tan corto, cada semana es crucial y para la siguiente comienza la Copa América de Beisbol, competición para la que Leal es uno de los tres este equipo, convocados para la Selección Nacional Venezuela.

Leones del Caracas, crisis innegable

Es potestad de los jugadores participar o no en ese evento, y si Erick va será una baja más que dolorosa para el caraquismo, pues el derecho ha sido por mucho el mejor abridor de ellos, se ha mostrado como el as que tanto deseaban: 0.96 de efectividad y 1.07 en whip tras 9.1 innings.

Cierto que se acaba de adquirir a Anthony Vizcaya, que dentro de poco se sumará Hernández, pero a parte de que hacen falta más piezas, estas deben entrar en sinergia, cumplir positivamente la mayor cantidad de veces cuando son requeridos y además, el grupo importado tiene que dar la talla. En esto último, aunque no son plenamente responsables, la gerencia deportiva tampoco puede pretender eludir su natural cuota de carga.

Para llegar más lejos del round robin, porque han dicho querer el título, en la manada se requieren resultados demasiado diferentes.