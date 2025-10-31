LVBP

LVBP: Leones del Caracas metidos en problemas por los números de su bullpen

Durante los tres partidos de esta semana, vienen en línea descendente
 

Por

Harold Capote Fernández
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:02 am
LVBP: Leones del Caracas metidos en problemas por los números de su bullpen
Foto: AVS | Referencial
Si el pitcheo está mal, muy complicado resulta salir adelante y durante esta semana, Leones del Caracas con esa faceta del juego, atraviesa problemas similares a los experimentados en la pasada zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Para esta semana de la 2025/2026, el problema no han sido los abridores, sino los relevistas, que reflejan números indeseados.

El martes ante Tigres de Aragua el bullpen trabajó 6 innings, recibió 11 imparables, 4 carreras, todas limpias, solo incurrió en 1 base por bolas y ponchó a 5.

Contra Navegantes del Magallanes el miércoles: 3.1 entradas de 4 hits, 3 anotaciones, cada una merecida, 1 boleto, 2 ponches.

Este 30 de octubre vs Tiburones de La Guaira: 5 episodios de 10 inatrapables, 8 rayitas, todas limpias, 4 pasaportes más 4 chocolates recetados.

De manera general, todo eso da: 

Efectividad de 9.42
Whip en 2.16
Promedio de hits en contra por cada 9 entradas en 15.7
Promedio de boletos en 3.8
promedio de ponches 7.02

Eso es bastante grave, palidece ante el trabajo mostrado por los pitchers abridores que han dejado:

2.84 de ERA
1.42 en whip
9.9 en promedio de imparables
2.8 pasaportes
8.5 ponches

