LVBP: Leones del Caracas metidos en problemas por los números de su bullpen

Si el pitcheo está mal, muy complicado resulta salir adelante y durante esta semana, Leones del Caracas con esa faceta del juego, atraviesa problemas similares a los experimentados en la pasada zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Para esta semana de la 2025/2026, el problema no han sido los abridores, sino los relevistas, que reflejan números indeseados.

El martes ante Tigres de Aragua el bullpen trabajó 6 innings, recibió 11 imparables, 4 carreras, todas limpias, solo incurrió en 1 base por bolas y ponchó a 5.

Contra Navegantes del Magallanes el miércoles: 3.1 entradas de 4 hits, 3 anotaciones, cada una merecida, 1 boleto, 2 ponches.

Este 30 de octubre vs Tiburones de La Guaira: 5 episodios de 10 inatrapables, 8 rayitas, todas limpias, 4 pasaportes más 4 chocolates recetados.

De manera general, todo eso da:

Efectividad de 9.42

Whip en 2.16

Promedio de hits en contra por cada 9 entradas en 15.7

Promedio de boletos en 3.8

promedio de ponches 7.02

Eso es bastante grave, palidece ante el trabajo mostrado por los pitchers abridores que han dejado:

2.84 de ERA

1.42 en whip

9.9 en promedio de imparables

2.8 pasaportes

8.5 ponches