LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid pudo ganar un partido que estaba marcado como clave durante la semana. Lo hizo ante el Deportivo Alavés por la jornada 16 del torneo conmarcador de 1-2 y pudo respirar un poco sobre los focos que apuntaban al fin de ciclo de su entrenador: Xabi Alonso.

No solo esto, sino que los merengues no podían darse el lujo de seguir perdiendo terreno con el líder del torneo, el FC Barcelona, que también ganó su duelo en la fecha con solvencia ante Osasuna.

Por ejemplo, los madridistas afrontaron este cotejo con diferencia de siete puntos ante los azulgranas, que llegaron a los 43 puntos, una distancia que volvió a como estaban antes de la jornada, con Madrid ahora con 39 unidades.

¿Cómo cerró el top cinco de LaLiga de España?

En la tercera casilla permanece un sorpresivo Villarreal, que no pudo jugar su partido en la fecha 16 ante Levante, tras ser aplazado por la alerta roja por lluvias que afectan a comunidad de Valencia.

Sin embargo, pese a no jugar, el submarino amarillo quedó en el podio con 35 puntos, mientras de cerca le sigue el Atlético de Madrid con 34 unidades, que ganó su partido al Valencia en la fecha 2-1 y recuperó otra vez distancia.

Más atrás, en la quinta plaza, para cerrar el quinteto inicial doméstico está también un sorpresivo Espanyol, que no pierde hace cinco partidos y que en esta jornada triunfó contra Getafe 0-1.

Por su parte, en el otro torneo que se juega en LaLiga, pero por la salvación de la categoría, está el propio Levante con nueve puntos (con ese partido menos) y el Real Oviedo, que cayó estrepitosamente (4-0) con Sevilla y generó la destitución además de Luis Carrión como su entrenador, quedando penúltimos con 10 unidades. Con 15 puntos está Girona, aún también en puestos del descenso.