Hipismo

La potra Star of God se quedó con el Clásico Comparación GI tras tropiezo de Melcocha

El ejemplar consigue su segunda victoria en tres presentaciones como dosañera

Por

Saúl García
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 04:41 pm
La potra Star of God se quedó con el Clásico Comparación GI tras tropiezo de Melcocha
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

La potra de dos años, Star of God, con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero y el entrenamiento de Pedro Coronil, se quedó con la edición 63 del Clásico Comparación GI, luego que la yegua Melcocha sufriera un tropiezo a 200 metros de la meta.

NOTAS RELACIONADAS

Ganador del Clásico Comparación GI

Tras evitar colisionar con la potranca Melcocha, la cual había tomado la delantera durante gran parte de la carrera bajo la monta del jinete profesional Jaime Lugo, la dosañera Star of God triunfó en la edición 63 del Clásico Comparación GI, evento que dio inicio a la primera edición del Jockey Challenge 56 en La Rinconada.

La potra es una hija del semental Rock Your World en Addi, por Wicked Strong, nacida en el Haras Los Caracaros y pertenece al Stud La R. Con esta victoria, alcanza su segundo triunfo en tres presentaciones, recordando que venía de llegar segunda de la misma Melcocha en el Clásico Ciudad de Caracas GI el pasado 16 de noviembre del año actual.

La distancia oficial del Clásico Comparación es de 1.600 metros (una milla). Los parciales de la competencia fueron de 25"2 (corregido de 35.2, un tiempo inicial inviable) para los primeros 400 metros, 47"4 para la media milla, 72"0 exactos en los 1.200 metros y un tiempo final de 98"3 para completar la prueba. Los dividendos oficiales fueron de Bs. 164,81 a ganador y Bs. 205,76 el place.

Con esta victoria, el jockey José Alejandro Rivero consigue los primeros cinco puntos del Jockey Challenge 56 que se inicio en la misma prueba.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Real Madrid NBA Cup
Domingo 14 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo