La potra Star of God se quedó con el Clásico Comparación GI tras tropiezo de Melcocha

La potra de dos años, Star of God, con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero y el entrenamiento de Pedro Coronil, se quedó con la edición 63 del Clásico Comparación GI, luego que la yegua Melcocha sufriera un tropiezo a 200 metros de la meta.

Ganador del Clásico Comparación GI

Tras evitar colisionar con la potranca Melcocha, la cual había tomado la delantera durante gran parte de la carrera bajo la monta del jinete profesional Jaime Lugo, la dosañera Star of God triunfó en la edición 63 del Clásico Comparación GI, evento que dio inicio a la primera edición del Jockey Challenge 56 en La Rinconada.

La potra es una hija del semental Rock Your World en Addi, por Wicked Strong, nacida en el Haras Los Caracaros y pertenece al Stud La R. Con esta victoria, alcanza su segundo triunfo en tres presentaciones, recordando que venía de llegar segunda de la misma Melcocha en el Clásico Ciudad de Caracas GI el pasado 16 de noviembre del año actual.

La distancia oficial del Clásico Comparación es de 1.600 metros (una milla). Los parciales de la competencia fueron de 25"2 (corregido de 35.2, un tiempo inicial inviable) para los primeros 400 metros, 47"4 para la media milla, 72"0 exactos en los 1.200 metros y un tiempo final de 98"3 para completar la prueba. Los dividendos oficiales fueron de Bs. 164,81 a ganador y Bs. 205,76 el place.

Con esta victoria, el jockey José Alejandro Rivero consigue los primeros cinco puntos del Jockey Challenge 56 que se inicio en la misma prueba.