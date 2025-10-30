LVBP: Rougned Odor con fuerza jonronera reaccionó al Magallanes vs Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El denominador común en la generalidad de confrontaciones entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, es el estira y encoge de emociones. Pocas han sido las veces en que una partida de los Eternos Rivales, rápido se ha ido por una sola calle, casi siempre la incertidumbre sobre quién prevalecerá es hasta las últimas instancias y eso lo recordó Rougned Odor.

Cuando aún estaba alta la euforia por el cuadrangular del debutante Harold Castro, que encontró a dos en base y se la botó al relevista Jesús Reyes para poner a los melenudos al frente 3x1 en la baja del 6to, el infielder y toletero zurdo magallanero pagó con una moneda demasiado similar.

Navegantes del Magallanes vs Leones del Caracas

Al comienzo del 7mo, Odor castigó al igualmente brazo de relevo, Junior Flores. Despachó vuelabardas por el jardín derecho y recortó para la nave que quedó con la mínima diferencia.

Se trató de su 2do tablazo de vuelta entera en este certamen 2025/2026, el anterior lo despachó el pasado sábado 25 vs Bravos de Margarita.

LVBP - Rougned Odor - MLB - Estadísticas

Para él van 12 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); con Magallanes ha dado 5 y los 7 restantes ocurrieron durante su ciclo en Águilas del Zulia.

En la MLB, donde jugó por última vez en 2023, sonó 178: 146 para Rangers de Texas, 15 en Yankees de Nueva York, 13 con Orioles de Baltimore y 4 como parte de los Padres de San Diego.