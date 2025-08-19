LVBP: Leones del Caracas y sus cinco finales más emocionantes ¿Cuál elige?

Suscríbete a nuestros canales

Durante este siglo Leones del Caracas de modo notable bajó su frecuencia de conquistas campeoniles, aún así mantienen una amplia brecha de títulos respecto a los otro conjuntos que integran la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Ese diferencial también abarcan las presencias en finales, donde ellos mismos son el equipo que más veces ha llegado, y acá se incluye el playoff final de 1968 donde terminaron en el 1er lugar:

Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Leones del Caracas

1946/1947: 3-1 sobre Sabios del Vargas

1956/1957: 4-1 ante Industriales de Valencia

1961/192: 4-1 sobre Indios de Oriente

1963/1964: 4-3 sobre Industriales de Valencia

1964/1965: 2-3 cayeron con Tiburones de La Guaira

1966/1967: 3-2 ante Tiburones de La Guaira

1967/1968: 1eros del Playoff final

1972/1973: 4-1 sobre Águilas del Zulia

1977/1978: 4-3 ante Águilas del Zulia

1979/1980: 4-1 sobre Cardenales de Lara

1980/1981: 4-0 ante Cardenales de Lara

1981/1982: 4-1 sobre Cardenales de Lara

1982/1983: 2-4 cayeron con Tiburones de La Guaira

1985/1986: 3-4 perdieron con Tiburones de La Guaira

1986/1987: 4-0 barrida sobre Tiburones de La Guaira

1987/1988: 4-2 sobre Tigres de Aragua

1989/1990: 4-3 ante Cardenale de Lara

1990/1991: 2-4 cedieron ante Cardenales de Lara

1993/1994: 3-4 perdieron con Navegantes del Magallanes

1994/1995: 4-2 vencieron a Águilas del Zulia

1996/1997: 1-4 tropezaron con Navegantes del Magallanes

1997/1998: 3-4 cayeron ante Cardenales de Lara

1998/1999: 2-4 perdieron con Cardenales de Lara

2004/2005: 3-4 cedieron ante Tigres de Aragua

2005/2006: 4-1 doblegaron a Tigres de Aragua

2008/2009: 3-4 cayeron con Tigres de Aragua

2009/2010: 4-3 vencieron a Navegantes del Magallanes

2018/2019: 1-4 fueron doblegados por Cardenales de Lara

2022/2023: 4-2 triunfaron ante Tiburones de La Guaira

11 subcampeonatos y 18 consagraciones que redondean 29 presencias en la última instancia de esos torneos. Amplia historia, extensa narrativa que se requiere para sintetizarlas todas, por lo que para esta ocasión puntualizamos en las cinco más emocionantes, no necesariamente en orden de trascendencia, eso lo dejamos a su gusto.

LVBP - Finales - Beisbol

1: la 1946/1947 porque no solo fue la primera en el recorrido de la franquicia, se trató de la primera vista en la LVBP y de paso, título número 1 del equipo que llegó ante Sabios del Vargas, el bicampeón defensor de ese momento y único monarca conocido en el circuito.

2: el 1981/1982 es imposible dejarlo pasar, se trató del primer tricampeón (en tres años al hilo) de esta Liga, gran acontecimiento que recibió el colofón adicional del triunfo en la Serie del Caribe, también la primera del caraquismo.

3: la 1986/1987 por ser una barrida ante un equipo tan recio como esa “Guerrilla” de los Tiburones de La Guaira, que a ese evento llegaron también como bicampeones regentes. Claro que tenemos que elegir esta incluso como la más importante de toda la Liga, porque Leones alzó el título con un No-Hit No Run ¿Quiénes de ustedes han visto algo semejante en cualquier circuito profesional de pelota?

4: 2009/2010 porque en algo resarció para los caraquistas la alta humillación que significó perder las dos primeras finales con su rival más enconado; en la primera todo se les derrumbó después de hacer lo más difícil, tomar ventaja de 2-0 en Valencia. Para la 2da fue muy poco lo que se pudo hacer y en su propio patio, tuvieron que calarse semejante cierre de 10x0.

Por eso que acá colocamos esa tercera ante Magallanes; fue una disputa en la que Caracas realmente nunca tuvo dominio del careo, perdió los dos primeros, fueron a casa levantaron de manera genial, milagrosa, pero igual regresaron al puerto de rodillas y contra las cuerdas, solo para tener un último envión que mandó la nave a las fosas carabobeñas.

5: 2022/2023 Esta entró en la selección especial casi que por un único batazo, el jonrón walk off de Harold Castro, algo inédito en la LVBP, solo los melenudos se han coronado con un vuelacercas. OJO, la final tuvo momentos de emoción, drama, incertidumbre y en un punto, la cosa parecía viable tanto para Leones como para Tiburones, pero Gabriel Noriega también ayudó a encaminar las cosas para la manada.