Harold Castro muestra poder jonronero similar al que dejó con Leones del Caracas (+Video)

Excelente momento de poder jonronero el que vive Harold Castro; como parte de los Storm Chasers (sucursal Triple A de los Reales de Kansas City), durante las dos recientes jornadas de su madero han salido conexiones de larga distancias, una especie de recordatorio de lo que consiguió con Leones del Caracas en la temporada 2024/2025 en al Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Para el viernes, el “Tren del 23” despachó su cuadrangular número 12 de la temporada que corresponde a la International League; tablazo que formó parte de un performance de 4-3 y que le sirvió para llevar su promedio de bateo hasta .277, el porcentaje de embasado (OBP por sus siglas en inglés) a .313, slugging a .451 y OPS a .764.

Harold Castro y más power

Pero resulta que en la fecha previa, el melenudo caraquista también se hizo sentir; conectó de 5-2, también con tablazo de cuatro esquinas y añadió 2 carreras empujadas, renglón en el que totaliza 38, así como 32 pisadas del plato, 6 dobles, 2 triples, 5 cojines estafados en 7 intentos, 14 bases por bolas, 59 ponches, 1 pelotazo recibido y 2 elevados de sacrificio.

Quedará ver si un equipo como los Royals, con cada vez menos opciones de postemporada, se deciden en convocarlo al equipo grande cuando todos los rósters de la MLB en septiembre, se amplíen de 26 a 40.



